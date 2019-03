Virgin Atlantic retira l'obligació que les hostesses de vol duguin maquillatge

La companyia d'aviació d'origen britànic Virgin Atlantic ha anunciat aquest dilluns que retira del codi intern laboral l'obligatorietat que fins ara imperava perquè les hostesses de vol duguessin maquillatge mentre treballaven. Al mateix temps ha informat també que amb efecte immediat la indumentària femenina inclourà pantaló. Fins ara les hostesses podien dur-ne, però ho havien de demanar especialment, ja que l'uniforme estàndard per a les dones era la faldilla.

Amb tot, el personal femení que vulgui portar cosmètics, incloent-hi pintallavis i la crema base, l'haurà de triar d'entre de la paleta de colors recomanada per la companyia. De manera implícita, un portaveu de l'empresa ha admès que el canvi és conseqüència de les reiterades queixes del personal sobre aquest tema: "Hem escoltat les opinions dels nostres treballadors i, com a conseqüència, hem anunciat alguns canvis en la nostra política d'estil. Les noves directrius no només ofereixen més nivell de confort, sinó també més opcions als nostres equips perquè s'expressin a la feina tal com són". L'edicte del maquillatge es fa extensiu, també, a tot el personal de terra.

Virgin Atlantic no és, però, una companyia model pel que fa a la igualtat de gèneres ni a la persecució de comportaments masclistes. De fet, l'acte de promoció que el fundador, Richard Branson, va dur a terme l'any passat per promoure els vols entre Londres i Nova York va ser especialment denigrant per a les dones: hi va participar l'actriu Pamela Anderson, a qui poc menys que va cosificar, com es pot apreciar al vídeo.

A més a més, a les dues bandes del morro de tots els avions de la companyia hi apareix una dona vestida amb banyador fent onejar una Union Jack, la bandera britànica, una imatge que ha estat molt criticada per col·lectius feministes del Regne Unit pel seu caràcter sexista.

Una indústria molt masclista

Les dones només són el 5,18% dels pilots de vols comercials arreu del món

La indústria de l'aviació encara és, segons la percepció dels clients, de les més retrògrades pel que fa a equiparació i drets laborals entre homes i dones. British Airways, per exemple, permet a les seves hostesses de vol que duguin pantalons des del 2016. Amb tot, les dones que hi treballen, tant a terra com a bord, estan obligades a dur maquillatge.

El símptoma més rellevant de marginació femenina en el món de l'aviació comercial és el nombre de pilots dones que hi treballen. Globalment només són el 5,18%, segons dades del sindicat International Airline Pilots Association. Les companyies aèries índies són les que utilitzen la proporció més gran de pilots femenins, el 12,4%, d'acord amb les últimes estadístiques (2018) de la International Society of Women Airline Pilots (ISWAP). Al Regne Unit només el 4,77% dels pilots són dones.

Hi ha, però, tota mena de casuística. L'any 2013 la companyia Turkish Airlines va revocar la prohibició que les hostesses de vol duguessin llapis de llavis i esmalt d'ungles brillant. La companyia ho va fer després d'una massiva protesta dels clients, preocupats perquè la companyia emetia una simbòlica senyal d'islamització.