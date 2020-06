El pederasta dels Maristes, en llibertat tot i la segona sentència del TSJC que certifica els abusos a quatre menors

Joaquín Benítez, l'exprofessor dels Maristes condemnat a 21 anys de presó, continuarà en llibertat tot i que fa tot un just un mes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va confirmar la sentència per abusar de quatre exalumnes. El pronunciament es pot recórrer encara al Tribunal Suprem. Mentre no arribi la sentència definitiva les acusacions havien demanat l'ingrés entre reixes de Benítez, però l'Audiència de Barcelona ho ha descartat. El tribunal diu que no hi ha "raons objectives noves" ni "elements de risc" que justifiquin l'ingrés a presó del pederasta -que té mesures cautelars vigents- perquè des de la primera sentència ha estat a disposició de la justícia.

De fet, l'Audiència de Barcelona ja va descartar després de la primera sentència l'ingrés entre reixes de Benítez a pesar de la petició que ja feien les acusacions, que consideraven que existia el risc que el pederasta s'escapolís de la justícia i demanaven el seu ingrés immediat a la presó. El tribunal ja va descartar llavors la mesura, tenint en compte que la sentència no era ferma i que el condemnat tenia vigents altres mesures preventives, uns arguments similars als que ha tornat a fer servir ara la secció 21 del tribunal barceloní.