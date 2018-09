D'obrir escoles a beques per a les activitats extraescolars: Educació 360 reclama als ajuntaments prioritzar l'educació

L'objectiu és convertir l'educació en "l'eix estratègic" del pròxim mandat als ajuntaments de Catalunya i, per fer-ho, l'aliança Educació 360 –la plataforma que aglutina més de 100 entitats i consistoris– reclama als partits polítics que incorporin mesures concretes per articular i universalitzar l'accés a les activitats extraescolars dels alumnes. La idea és teixir una xarxa municipal per superar el model educatiu actual i garantir la igualtat d'oportunitats també en les activitats extraescolars.

Així, la plataforma Educació 360, impulsada per la Diputació de Barcelona, la Fundació Bofill i la Federació Moviments de Renovació Pedagògica, ha elaborat un document amb 36 propostes que ja ha sigut presentat als partits. Un dels autors del document, Quim Brugué, ha dit que no és una "recepta" sinó un conjunt de propostes perquè els ajuntaments s'inspirin i puguin aplicar-les tenint en compte la seva realitat concreta.

El programa, que pretén que en tres anys la meitat dels municipis catalans ja pensin en educació a temps complet, passa per convertir el municipi en un "ecosistema educatiu". Com? Algunes idees són impulsar pactes locals per a l'Educació 360, redissenyar espais públics (com parcs, places o carrers) per convertir-los en un entorn d'aprenentatge, obrir escoles i instituts a la ciutadania quan no s'hi facin classes i preparar un catàleg d'activitats extraescolars conjunt entre els ajuntaments i les entitats.

Per garantir-ho, Educació 360 reclama que els serveis "s'universalitzin de manera progressiva", tant el servei de menjadors com d'activitats extraescolars. Algunes vies per fer-ho són: implementar la tarifació social en el màxim de serveis educatius possibles, de manera que els preus de les activitats s'estableixin en funció de la renda familiar i també incrementar els recursos destinats a les oportunitats educatives, superant l'actual despesa municipal de 76,97 euros anuals per persona.

A més, el projecte també vol personalitzar l'aprenentatge de cada alumne, així que proposen incloure als programes electorals idees com crear un passaport personal que reculli les competències assolides dins i fora de l'escola (esportives, culturals, artístiques...), semblant al passaport que ja existeix al barri de Sant Andreu i que va ser reconegut amb la primera beca Carles Capdevila. En aquesta línia, també posen sobre la taula organitzar un acte de graduació tant de les etapes formals com l'ESO com dels aprenentatges adquirits en els espais no lectius.