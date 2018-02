Els advocats reclamen crear lleis per protegir a internet els drets dels ciutadans

"L'estat de dret brilla per la seva absència a internet". És l'opinió del diputat expert en noves tecnologies del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Rodolfo Tesone. La institució pretén convertir-se en un lobby de pressió per aconseguir que les administracions regulin els drets i deures dels ciutadans a internet per protegir els usuaris, especialment els col·lectius més vulnerables -com ara els menors d'edat-, de pràctiques com el ciberassetjament, els delictes d'odi a internet, les estafes en les compres o les contractacions online o la protecció dels drets d'imatge o a la intimitat.

A través dels canals de comunicació regulars que l'ICAB té amb els partits polítics amb representació al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya, la institució vol convèncer les formacions polítiques de la necessitat d'abordar ja la regulació d'un marc normatiu per internet: "reclamem un ordenament jurídic que doni resposta als problemes generats per un ús ara ja massiu i incontrolat de les noves tecnologies".

Identitat digital

Els advocats consideren que cal abordar amb urgència dues mesures: d'una banda, la redacció d'una carta de drets i obligacions de la ciutadania que serveixi per regular l'estat de dret també a internet. En segon lloc creuen que crear una identitat digital vinculada als perfils de navegació dels usuaris per internet ajudaria a poder identificar els autors de molts delictes a la xarxa que ara queden impunes, com per exemple les amenaces o els insults, els discursos d'odi o la distribució d'imatges privades, que resulten difícils de rastrejar per part de la policia i de portar a la justícia "amb una legislació del segle passat" que no està preparada per "la vida digital", segons Tessone, que també aposta per modernitzar el codi penal per tal de castigar els autors de delictes a internet amb mesures més efectives com ara la prohibició d'utilitzar les xarxes socials.

A nivell intern, el col·legi ja està desenvolupant noves eines per adaptar-se al món digital, com ara serveis digitals de màrqueting i gestió de documents, videoconferències amb els presos preventius o cursos de formació. D'aquí un any volen engegar també un congrés sobre dret i noves tecnologies paral·lel al Mobile World Congrés, el 'Legal Mobile World Congres'.