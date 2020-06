Les aigües residuals revelen que el covid-19 ja era Barcelona el 15 de gener

El covid-19 circula per Barcelona des del 15 de gener, és a dir, 40 dies abans que se'n confirmés el primer cas –el d'una dona italiana que va ser diagnosticada el 25 de febrer– i dos mesos abans que el president espanyol, Pedro Sánchez, decretés l'estat d'alarma. Així ho revela una anàlisi de mostres antigues d'aigües fecals, que constaten que al novembre o al desembre no hi havia traces del virus a les aigües residuals que arribaven a les depuradores. Però al gener s'ha demostrat que ja hi havia persones contagiades que residien, treballaven o estaven de pas per Barcelona. L'estudi planteja que, quan l'epidèmia s'acarnissava especialment a la Xina i a la resta del món no s'havia instaurat encara el clima d'alarma, a la capital catalana ja hi havia transmissió comunitària.

El president de la Societat Espanyola de Virologia i catedràtic de microbiologia de la Universitat de Barcelona Albert Bosch ha explicat aquest dijous a Catalunya Ràdio que el més probable és que aquests primers casos quedessin "emmascarats per altres malalties respiratòries, com la grip", ja que " ningú estava pendent de si hi havia una nova infecció circulant en aquell moment". "Això probablement ha passat a tot arreu, no només a Barcelona", ha assegurat Bosch, que fa 40 anys que "busca virus a les aigües". De fet, al maig el microbiòleg ja va avançar a l'ARA que tenia clar que el covid-19 portava "cert temps" a Catalunya. "Les aigües residuals ens ho diran", va advertir, i sembla que els resultats preliminars de l'estudi confirmen la seva hipòtesi.

Les persones infectades de coronavirus excreten el patogen a través de la femta durant un període bastant llarg de temps, segons Bosch, si bé l'expert ha matisat que un cop surt del cos en principi deixa de ser infecciós. La vigilància de les aigües negres afavoreix un seguiment històric, ja que les mostres antigues permeten quantificar la presència del virus i determinar a partir de quin moment es va iniciar la transmissió comunitària. Aquesta investigació suggereix que, molt probablement, els símptomes i les grips estranyes que arribaven abans de la declaració de la pandèmia a l'atenció primària eren casos del nou coronavirus, tal com creuen els professionals sanitaris. El control de les aigües residuals, però, també permet anticipar-se a un futur rebrot. La comunitat científica treballa amb la idea que a la tardor o a l'hivern hi pugui haver un rebrot, i qualsevol eina ajuda a detectar-lo o minimitzar-ne l'impacte.