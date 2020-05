Vergés: "Estem analitzant si permetre la mobilitat metropolitana ens farà augmentar molt el risc"

La conselleria de Salut aborda aquests dies amb els representants polítics de la ciutat de Barcelona i de les dues regions metropolitanes si s'autoritza la mobilitat entre municipis de diferents àrees. Així ho ha explicat la consellera Alba Vergés en una entrevista a Catalunya Ràdio en la qual ha detallat que l'evolució de les dades a les tres regions és "molt positiva" i que això els fa pensar que es podria avançar en capítols com el de la mobilitat. "Estem analitzant si permetre la mobilitat metropolitana ens fa augmentar molt el risc", ha apuntat Vergés, que ha dit que avui es reuneix amb representants de les dues regions metropolitanes per abordar aquesta qüestió. "Acabarà venint, no ens obsessionem amb l'avui i amb la fase en què estem, sinó en com fem les coses per protegir-nos al màxim entre tots", ha defensat la consellera en referència a la impossibilitat de creuar un carrer per passar de l'Hospitalet a Barcelona. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va apuntar divendres que s'estan mantenint converses per donar una solució a aquests problemes.

Vergés, que ha criticat el sistema de fases fixat pel govern espanyol perquè –ha dit– posa més el focus en el quan es fan les coses que en el com, ha demanat donar missatges més "clau" a la ciutadania de com s'han de fer les coses i ha considerat bàsic, per exemple, reduir els contactes abans d'anar a visitar algun familiar a una residència de gent gran."Hem d'evitar generar moltes cadenes de transmissió alhora", ha defensat Vergés, que ha assegurat que es podrà fer tot però que cal evitar, per prevenció, fer-ho tot alhora. "El risc de rebrot sempre hi és", ha avisat.

La consellera ha assegurat, en aquest sentit, que el Govern treballa en un pla per permetre les visites a les residències i que no es vol haver d'esperar a la fase 3 per autoritzar-les. "La nostra obsessió és fer-ho de la manera mes segura", ha assegurat.

Després del toc d'atenció del ministeri de Sanitat a la manera com es fa el recompte de defuncions a Catalunya, la consellera ha tornat a defensar la manera de fer del Govern, que assegura que es més "transparent" perquè recull les dades de manera més actualitzada. Vergés ha explicat que aquest cap de setmana ha parlat amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i que s'han "aclarit" sobre la polèmica de les dades. Assegura que les xifres no casen perquè s'agafen de registres diferents: les que s'envien al ministeri es treuen dels registres de salut pública, on els serveis de vigilància epidemiològica han de vigilar moltes coses. El Govern, en canvi, s'ha dotat d'un sistema per tenir les dades en temps real a traves d'un procediment amb les funeràries, i per això surten més defuncions. "Volem donar les dades com més actualitzades millor", ha assegurat.

Pel que fa a la possibilitat d'escurçar la durada de les fases, la consellera ha assegurat que el Govern sempre ha defensat la "flexibilitat" i que si es demana un pas de fase serà perquè estan "segurs" que es pot fer. "Aquesta crisi s'està gestionant malament en el sentit de voler planificar fases, posar dates abans d'hora i generar expectatives i frustracions", ha criticat. La consellera ha negat, però, que ara mateix tinguin sobre la taula accelerar el pas a la fase tres de les zones que ja estan a la fase dos.