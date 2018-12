L'Estat ampliarà el termini de prescripció de delictes sexuals contra menors

Els delictes més greus contra menors d'edat trigaran més anys a prescriure. Si fins ara el compte enrere perquè quedessin sense efecte s'activava a partir del moment en què la víctima arribava a la majoria d'edat, el termini s'ampliarà i no es començarà a comptar fins que la víctima faci els 30 anys. Així ho especifica el text de l'avantprojecte de llei per protegir la infància i l'adolescència davant la violència que el consell de ministres ha aprovat aquest divendres.

Els canvis inclouen tant els delictes sexuals contra menors com les lesions agreujades, el maltractament habitual, l'homicidi en grau de temptativa i el tràfic de persones que afecti menors. En tots els casos, l'inici del còmput d'anys perquè prescriguin serà quan l'afectat arribi als 30 anys.

A més, també s'endureix l'accés al tercer grau per als condemnats per agressions sexuals a menors, que no podran gaudir d'aquesta condició penitenciària fins que hagin complert la meitat de la pena. Sobre la llibertat condicional, el jutge no podrà anticipar-la a les dues terceres parts de la condemna.

En total, l'avantprojecte de llei que ha aprovat l'executiu socialista implicarà modificacions en 11 lleis vigents. Incorpora una definició àmplia de violència que inclou qualsevol tipus de maltractament físic, psicològic, emocional, incloent-hi els càstigs físics o el tracte negligent, i pretén convertir la infància en un bé col·lectiu que mereix protecció especial.

Inhabilitacions i precaució

Segons els canvis plantejats, els condemnats per delictes sexuals seran automàticament inhabilitats per exercir qualsevol professió que suposi un tracte regular i directe amb menors. A més, es modifica l'agreujant genèric de discriminació per incloure l'edat.

Pel que fa al tribunal o jutge que assumeixi un cas estarà obligat a no cridar menors a declarar a la vista oral del judici excepte en situacions excepcionals. A més, serà obligatori que els condemnats assisteixin a programes específics de formació per evitar el risc de reincidència.

L'avantprojecte aprovat també preveu que s'incorporin protocols d'actuació davant d'indicis d'assetjament escolar, ciberassetjament o violència de tot tipus a l'escola.

Pel que fa a la sanitat i els serveis socials, es crearan mecanismes per a un millor seguiment dels casos de violència que afectin menors.

Els canvis també arribaran als cossos policials, que inclouran figures especialitzades en la prevenció i detecció de situacions de violència sobre menors d'edat i s'evitarà la revictimització en tot el procés de practicar les diligències (evitant el que no sigui imprescindible i impedint tot contacte directe amb la víctima).