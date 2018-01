L'ampliació de la ronda Litoral per la Zona Franca surt a informació pública

El ministeri de Foment ha sotmès a informació pública l'estudi informatiu del tram Zona Franca - el Morrot de l'ampliació de la ronda Litoral (B-10), a Barcelona. L'alternativa preseleccionada té una longitud de 5,6 quilòmetres i un pressupost de licitació estimat de 119,5 milions d'euros. Al tram entre la sortida 28 i 25 (zona Montjuïc - el Morrot), que compta amb viaducte amb mitjana estricta, s'afegiran dos nous carrils per sentit. S'utilitzarà tota la calçada actual de 4 carrils per al sentit de sortida de Barcelona i es construirà un nou viaducte per al sentit d'entrada a la ciutat. També s'ampliarà un carril per sentit entre la sortida 28 i l'enllaç de Zona Franca, gràcies a l'àmplia secció existent que permet créixer per la mitjana.

L'alternativa preseleccionada consisteix en una ampliació de capacitat del tronc de la ronda Litoral mitjançant la implantació d'1 o 2 carrils addicionals per sentit de circulació, en funció de la zona considerada. Els enllaços existents també seran remodelats amb l'objectiu d'incrementar la seva capacitat i funcionalitat.

"El corredor que permet l'accés a Barcelona per la zona sud a través de la ronda Litoral (B-10) registra intensitats de trànsit pròximes als 100.000 vehicles diaris que, en alguns casos, han de discórrer per seccions de dos carrils per sentit de circulació, cosa que minva la funcionalitat del tronc de la ronda i dels diferents enllaços", segons el comunicat de Foment. El tram en estudi està comprès entre els punts quilomètrics 11,5 i 18 de la ronda Litoral. S'inicia a l'entorn de l'enllaç d'accés a la Zona Franca i al port de Barcelona i conclou a les proximitats de l'estació ferroviària de mercaderies del Morrot.

L'estudi informatiu defineix diverses possibilitats i les avalua mitjançant criteris econòmics, ambientals, funcionals i territorials per seleccionar l'alternativa més adequada que "permeti augmentar la capacitat actual de la ronda Litoral (B-10) i resoldre tant els problemes de funcionalitat existents en l'actualitat com els que es preveuen com a conseqüència dels desenvolupaments urbanístics i industrials de la zona".