Joan Guix: "Creixeran els contagis de Covid-19 i no començaran a anar a la baixa fins després de Setmana Santa"

El mateix dia que s'ha conegut la cinquena víctima per coronavirus a l'Estat, Antoni Bassas ha entrevistat el secretari de Salut Pública de la Generalitat. Joan Guix és la cara visible de la gestió de l'amenaça de propagació del coronavirus a Catalunya, on ja s'han confirmat 32 contagis. Aquestes últimes hores el departament de Salut segueix de prop el primer pacient que està en una situació greu però estable, un home de 50 anys que va ingressar a l'hospital per precaució. A més, s'estudia el possible contagi d'una dona de 29 anys que també estaria crítica i a la qual s'ha tractat com un cas de coronavirus, tot i que encara no hi ha confirmació. "Ens vam posar en el pitjor escenari amb ella per precaució", ha dit Guix.

Salut preveu que la xifra d'afectats al país anirà creixent com a mínim en les pròximes cinc setmanes, segons explica el doctor en medicina preventiva. Tal com ja està passant ara, la majoria de les infeccions estaran causades per l'onada d'afectats que provenen d'Itàlia. "Les pròximes setmanes creixeran els contagis de Covid-19, segurament per les persones que ara mateix estan en període d'incubació", ha explicat. "I no començaran a anar a la baixa fins després de Setmana Santa", ha afegit.

Guix ha assenyalat que ja se supera el mig miler d'aïllats preventius després d'haver estat en contacte amb contagiats. "Estan confinats a casa, perquè han de passar el període d'incubació, però són persones sanes que no necessiten una vigilància mèdica", ha afegit. Espanya va apuntar ahir que una de cada 250.000 persones es contagia, però a Catalunya es treballa amb prediccions de risc de contagi en funció de la capacitat de transmissió de cada persona: un afectat pot encomanar el virus a una vintena o trentena de persones del seu entorn més proper, sempre en funció de la seva xarxa social. En el cas del xarampió –ha comparat Guix–, un cas en pot provocar entre 13 i 18 més. "Però una persona que s'ha infectat de coronavirus i no té símptomes, no esternuda o tus, té una baixa probabilitat de ser transmissor del virus", ha matisat.

Guix és optimista: ha subratllat que Catalunya no viu una situació tràgica i encara no ha registrat casos autòctons com sembla que sí que ha passat a Madrid i al País Basc. El fet que fins ara tots els casos tinguin origen en viatgers del nord d'Itàlia permet reconstruir la cadena de transmissió i controlar molt més la propagació del virus. "Hi ha una qüestió cada vegada més clara i és que no exterminarem el coronavirus: passarà a formar part del nostre dia a dia, de la mateixa manera que convivim amb la grip o amb la grip A", ha afirmat el responsable de Salut Pública.

No anar a l'escola o a la feina si es té febre

Salut defensa que el protocol d'actuació davant la Covid-19 és "viu" i s'anirà actualitzant contínuament. Amb tot, el Govern manté la decisió de no fer proves de detecció a persones que presenten símptomes gripals i no han viatjat. I diu el mateix de la inexistència de controls de temperatura a les persones que arriben amb febre a l'aeroport. El que sí que ha recomanat és que les persones que presenten febre, tos p ersistent o clínica respiratòria no vagin a la feina o a l'escola. "Com ja recomanem per la grip convencional, que ens preocupa molt més que el coronavirus", ha assegurat Guix.

Fins ara, l'OMS ha identificat 35 grans projectes que podrien combatre la Covid-19 amb una vacuna, i que se sumen als vuitanta que ja estudia la Xina. "Per tenir una vacuna hem de calcular mínim uns 12 mesos, perquè cal avaluar les conseqüències de la vacuna", ha matisat el responsable de Salut Pública. Guix ha estimat que hi podria haver un prototip entre el 2021 i el 2022, però ha recordat que tan important és tenir vacuna com que la gent es vacuni. "Ho veiem amb la grip convencional: el 70% de la població de risc no es vacuna tot i ser gratuïta", ha criticat.

Un dels problemes que ja s'estan donant en alguns territoris espanyols com el País Basc és l'empobriment de la xarxa assistencial a causa dels aïllaments a professionals sanitaris que han estat en contacte amb malalts o companys afectats. A Catalunya, on hi ha dos metges positius en coronavirus però que es van contagiar a Alemanya i fora del seu exercici laboral, això encara no passa. "Però ens podríem trobar amb una capacitat de resposta més baixa si augmenten els professionals en aïllament preventiu", ha admès.