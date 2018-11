Una versió a l'espanyola de Bill Murray a 'Atrapat en el temps': així és el nou anunci de la Loteria de Nadal

¿Us imagineu que el 22 de desembre us toqués la loteria però us quedéssiu atrapats en el temps i mai no la poguéssiu cobrar? Això és el que li passa al Juan, el protagonista del nou anunci de la Loteria de Nadal, que Loterías y Apuestas del Estado ha fet públic aquest dimecres.

L'anunci és una versió a l'espanyola de Bill Murray a 'Atrapat en el temps', i el Juan és un home esquerp i malhumorat sense cap consideració amb les persones que l'envolten. El dia 22 de desembre li toca la loteria i, quan el temps el deixa atrapat, decideix comprar tots els números per fer-se encara més ric. Però el dia 23 de desembre no arriba i el Juan es comença a desesperar, fins que decideix canviar d'estratègia. Aleshores, tot canvia.

L'argument és el mateix que a 'Atrapat en el temps' i, de fet, quan el protagonista de l'anunci de la loteria encén el televisor, estan emetent el film de Bill Murray. "¿Una altra vegada aquesta pel·li?", es queixa el Juan.

El sorteig de la Loteria de Nadal se celebra cada 22 de desembre. Abans sempre arriba el tradicional anunci, que algunes vegades ha sigut més encertat i d'altres més parodiable, com el del 2013, en què Raphael va entonar el famós 'Na, na, na, na'.