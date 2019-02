L’Estat admet que hi ha una màfia darrere l’arribada sobtada de georgians

El govern espanyol admet a l’ARA que té “indicis” que el repunt d’arribades de famílies georgianes a Espanya és fruit d’un flux irregular i que aquestes persones podrien haver estat víctimes de l’engany d’una màfia. “A través del que manifesten els sol·licitants [d’asil], es detecten indicis de la intervenció de xarxes de tràfic de persones que els estan atraient amb missatges i promeses d’ajudes socials”, asseguren fonts del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Aquesta és la resposta oficial de l’Estat després que aquest diari li fes arribar la situació de diverses famílies georgianes amb menors d’edat que estan dormint als carrers de Barcelona des de fa uns 10 dies. Tal com va avançar l’ARA dimecres, aquestes persones han tramitat la sol·licitud de protecció internacional, és a dir, d’asil, i estan a l’espera que es resolgui la seva petició de ser refugiats. Això vol dir que tenen garantida l’estada a Espanya (no els poden expulsar mentre el procés està obert), però, en canvi, tal com va poder contrastar aquest diari, les famílies queden sistemàticament fora de totes les ajudes, malgrat assegurar que no tenen recursos econòmics.

Víctimes per partida doble

Segons el govern espanyol, aquestes famílies no tenen accés a les ajudes perquè no compleixen els requisits. Han entrat a Espanya amb un visat de turistes i, per tant, han acreditat que sí que tenen recursos. Tot i això, la sospita que al darrere hi ha una màfia altera el procés, i aquests nouvinguts acaben sent víctimes de l’engany i, de rebot, de la duresa del sistema d’admissió al programa d’ajudes, que no els contempla com a persones vulnerables perquè han acreditat tenir recursos. Tot i que la presència de menors s’hauria de tractar com a prioritària -i malgrat admetre que podrien ser víctimes d’una xarxa de tràfic-, l’Estat recorda que “l’entrada s’ha produït com a turistes”, acreditant recursos, i per això “no s’ha activat el procediment d’acollida”.

Des del departament d’Afers Socials de la Generalitat apunten que “hi ha deficiències greus en la gestió dels fluxos migratoris que acaben repercutint en les polítiques socials de les comunitats i els municipis”. El secretari d’Igualtat i Migracions, Oriol Amorós, apunta a més que “en aquest cas concret [el de les famílies georgianes] és el mateix govern espanyol qui facilita el visat de turistes a aquestes famílies” i que, per tant, “potser haurien de filar més prim” en la concessió d’aquests documents i intentar detectar, en origen, l’arrel del conflicte.