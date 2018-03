L'autor de la mort de Diana Quer admet en una carta que la seva dona estava amb ell en el moment dels fets

El presumpte assassí de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, àlies el Chicle, va enviar una carta als seus pares el 14 de febrer, a la qual han tingut accés 'La Vanguardia' i l' Abc, en la que admetia que la seva dona, Rosario Rodríguez, anava amb ell amb el cotxe la nit del 22 d'agost del 2016 quan, segons va admetre ell mateix, va matar Diana Quer de manera fortuïta, segons sosté ell.

A la carta, escrita en gallec, el Chicle demana als seus pares que entenguin que vulgui exculpar la seva dona: "No vull que Rosario passi per això, per aquest motiu vaig dir que anava sol i a ella li vaig dir que digués que no venia amb mi. Deixeu-ho tot així. No li digueu res. Enteneu-me, jo l'estimo", escriu el Chicle.

Aquesta acusació del presumpte assassí es produeix abans que l'Audiència de la Corunya es pronunciï sobre el recurs presentat pels pares de Diana Quer contra el sobreseïment provisional sobre Rosario per la mort de la jove madrilenya.

A més, el Chicle també demana als seus pares a través de la carta que estiguin tranquils perquè, segons la seva advocada, malgrat que li imputaran un delicte d'homicidi no passarà més de set anys tancat a la presó.