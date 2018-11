Barcelona, Milà i Atenes demanen que els estats estiguin a l'altura de les ciutats en la lluita pel canvi climàtic

Els alcaldes de Milà i Atenes i l'alcaldessa de Barcelona han tornat a reivindicar el paper de les ciutats en la lluita pel canvi climàtic. Avui, però, ho han fet en el marc d'una de les xarxes de capitals més importants del món: el c40, que aquests dies s'està celebrant a Barcelona. El crit ha estat unànime: volen que els seus governs i Europa estiguin a l'altura de les accions que estan impulsant ells a petita escala. "Necessitem que els estats ens acompanyin", ha dit Ada Colau, alhora que ha instat els partits europeus a parlar d'accions concretes per combatre el canvi climàtic ara que s'acosten les eleccions al Parlament Europeu.

La manca de propostes "concretes" i "urgents" per part de les institucions nacionals i supranacionals també ha estat la diana que ha assenyalat l'alcalde de Milà, Giuseppe Sala. En aquest sentit, ha explicat les accions que el seu consistori està prenent per reduir l'impacte de la contaminació del trànsit. Ha dit que estan treballant per limitar la conducció en determinades zones de la ciutat i que estan millorant l'oferta del transport públic. En aquest sentit, els pròxims anys estrenaran una nova línia de metro, abans del 2030 hauran reemplaçat tota la xarxa de busos urbans per exemplars elèctrics i també estan promovent els sistemes de vehicles compartits (cotxe, bicicleta i moto). "La gent està veient els efectes canvi climàtic i la sensibilitat està creixent: l'últim dia d'octubre a Milà es va registrar una temperatura de 28 graus", ha sentenciat.

L'alcalde d'Atenes també ha trencat una llança a favor de la tasca de les capitals perquè elles tenen la capacitat, ha dit, d'actuar més ràpid que els estats: "Tenim moltes ciutats arreu del món parlant", ha explicat mentre convidava els governs locals a abordar la problemàtica del canvi climàtic als seus espais habituals de diàleg. En aquest sentit, Giorgios Kaminis ha recordat que, de fet, abordar aquest assumpte ajudaria les ciutats a resoldre també dos principals temes a què fan front en el seu dia a dia: el clima i la migració. "Estan relacionats perquè tenim refugiats climàtics que estan venint per aquest motiu", ha afirmat.