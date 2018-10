La batalla dels gossos al Turó Park

Migdia de dijous i quatre agents de la Guàrdia Urbana vigilen l’entrada principal al Turó Park. A dins, a aquesta hora, no s’hi veu ni un gos. Ni lligat, ni sense lligar. I la imatge, com expliquen els usuaris habituals d’aquest gran jardí de Sarrià - Sant Gervasi, dista molt de la que han vist durant els mesos d’estiu. “El conflicte amb els gossos sense lligar i els nens era permanent”, explica una mare mentre empeny el cotxet del seu nadó. Ella mateixa va cursar una queixa a l’Ajuntament a mitjans d’agost demanant que es fes complir el veto als gossos que es va aplicar en aquest parc a l’abril, quan va entrar en funcionament l’àrea canina de Piscines i Esports, que queda molt a prop.

La prohibició de gossos al Turó Park, una reivindicació històrica de l’associació de veïns i comerciants de la zona, va entrar en vigor sense que hi hagués cap cartell informatiu i els primers dies va passar molt desapercebuda entre els propietaris de gossos -tot i la presència d’agents cívics-. També durant l’estiu han sigut molts els que han desobeït la nova norma, que ha generat indignació entre molts propietaris que no volen portar la seva mascota a una àrea tancada i que demanen mesures per fomentar la convivència. Ara la Guàrdia Urbana ja ha començat a sancionar els infractors. Tot i que, de moment, les multes interposades no arriben ni a la desena. Entre sis i deu, concreten fonts municipals sense entrar a detallar quantes s’han arribat a cobrar. El consistori assegura que s’ha multat poc perquè el compliment de la prohibició és “alt” i perquè, en general, els propietaris marxen si veuen que hi ha agents. Veïns com Joan Forés, de l’Associació de Veïns i Comerciants del Turó Park, però, discrepen que el nivell de compliment sigui tan alt i asseguren que, sobretot, a primera hora del matí i al vespre, hi continuen entrant gossos, tot i que ara que la Guàrdia Urbana ja multa “se’n veuen molts menys”.

La sanció per entrar amb el gos en un espai on té l’accés prohibit, com és el cas, pot arribar als 150 euros, la mateixa que per permetre als animals orinar a les façanes o al mobiliari urbà. La multa es pot elevar fins als 300 euros si no es recullen les caques de manera immediata i fins als 900 si l’amo permet que el gos faci les seves necessitats en una àrea infantil. “Això avui sembla un altre parc”, celebrava ahir una veïna, que explicava que aquest estiu ha tingut molts enfrontaments amb propietaris de gossos. Ara, tot i així, hi continua havent qui es resisteix a acatar la prohibició. Sobretot, gent gran que no vol entrar a l’àrea tancada de Piscines i Esports. Els treballadors del xiringuito que hi ha dins del Turó Park asseguren que ara es veuen gossos de manera més esporàdica i alguns clients ja els han dit que a partir d’ara deixaran d’anar-hi perquè no hi poden accedir amb l’animal. De fet, la prohibició ha generat protestes entre els propietaris de gossos, que se senten maltractats i demanen a l’alcaldessa Colau que la retiri.

Els migdies, però, més que de gossos, el Turó Park és territori de mares que estan de permís de maternitat i que hi passegen els nadons, de parelles mig amagades en algun banc i de gent que aprofita el bon temps per portar-hi la carmanyola. La reforma que s’hi ha fet, aquest any, encara manté moltes zones de vegetació amb tanques i ha servit per renovar el llac, que s’ha impermeabilitzat. Una de les queixes de l’associació de veïns i comerciants és que les obres han canviat el cromatisme del llac. De la mà del projecte, s’ha recuperat, també, l’antic teatret de titelles, que va viure la seva posada de llarg el 15 de setembre. Cap membre de l’equip de govern no va participar en l’estrena del nou teatre, que era una de les propostes que els veïns ja havien posat sobre la taula del govern de Xavier Trias.