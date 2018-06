Els bombers atenen més de 800 incidents durant la revetlla de Sant Joan

Els bombers de la Generalitat han atès 862 avisos durant la revetlla de Sant Joan. El gruix d'actuacions s'ha concentrat en els incendis de vegetació (214), tant urbana com en terrenys agrícoles o forestals, de mobiliari urbà i de contenidors. Aquest any ha sigut més tranquil que l'anterior pel que fa a les incidències i petits incendis, i el nombre de serveis atesos pels bombers s'ha reduït més d'un 30%.

Les comarques on hi ha hagut més activitat durant la revetlla han sigut les més pròximes a l’àrea metropolitana de Barcelona, com el Baix Llobregat (132), el Vallès Occidental (132) i el Barcelonès (129), seguides de les comarques del Vallès Oriental (70) i el Maresme (62).

A les 22.30 h d'ahir dissabte els bombers van ser alertats d'un incendi al carrer Sarriera de Vilafranca del Penedès. El foc va cremar una teulada de fibra i es va propagar per la coberta d’un concessionari de vehicles, i va acabar afectant un 50% de la instal·lació interior. Amb tot, cap persona va resultar ferida. Fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions dels bombers.

Cap a les 22.00 h els bombers també van treballar en un incendi que va afectar una planta baixa d'una antiga fàbrica de tres pisos del carrer Major de Vallirana (Baix Llobregat). En les tasques d'extinció hi van treballar sis dotacions. Poc després de les 20.00 h a Vilanova i la Geltrú van cremar uns 1.000 metres quadrats de matolls a la Ronda Ibèrica. En aquest servei hi van treballar dues dotacions.

Més de 4.000 trucades al 112

Durant la nit de Sant Joan, 320 persones han rebut assistència als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària a tot Catalunya. La majoria d'aquestes assistències han sigut per cremades o lesions produïdes a causa de les fogueres i els petards. Així doncs, s'han registrat 163 cremades lleus, 19 de greus, 74 traumatismes o amputacions i 64 lesions oculars. Entre tots els casos atesos hi ha hagut 97 menors d’11 anys i 51 menors d'entre 11 i 17 anys.

D'altra banda, Protecció Civil de la Generalitat ha informat que durant aquesta revetlla de Sant Joan el telèfon d'emergències 112 ha rebut 4.088 trucades per incidents relacionats amb la celebració de la festa. La majoria d'avisos han sigut per petits incendis de vegetació i "molèsties a altres persones". Tot i així s'han registrat un 21% menys de trucades que la revetlla del 2017.