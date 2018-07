Una bombona de CO2 explota sota un cotxe a l'Eixample de Barcelona

Una bombona de diòxid de carboni –un gas també conegut com a anhídrid carbònic– com les que es fan servir en sortidors de cervesa ha esclatat cap a les nou d'aquest matí a sota un cotxe enmig de l'Eixample de Barcelona. L'explosió no ha causat cap ferit, però sí que ha provocat desperfectes en diversos vehicles i al mobiliari urbà i ha obligat a tallar unes hores el trànsit al carrer Indústria.

Tot indica que hauria sigut un accident. Els Bombers sospiten que una persona que recull ferralla hauria recollit la bombona, l'hauria manipulada i l'hauria llançada sota un cotxe abans de marxar.

Aquest matí hem intervingut a l'Eixample per l'explosió d'una bombona sota un cotxe que hauria estat manipulada per una persona que recollia ferralla. Només s'han produït danys al vehicle i alguns elements de la via pública. #BombersBCN https://t.co/mNNwGM9ul9 pic.twitter.com/7oQvxrbm6f — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) 26 de juliol de 2018

Els Bombers han rebut l'avís a les 9.18 que hi havia hagut una explosió a la cantonada d'Indústria amb Padilla. El diòxid de carboni no és inflamable ni resulta tòxic a l'aire lliure, però tot i així han hagut d'actuar perquè l'explosió ha obert una fuga de benzina en un cotxe. Han tret l'ampolla i han cobert la zona afectada per la fuga d'escuma per evitar un incendi. Després una grua s'endurà el cotxe i es netejarà el combustible.