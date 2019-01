El pare del nen caigut en un pou a Màlaga esclata contra les autoritats: "Molts tuits de suport, però de mitjans cap"

El pare del Julen, el nen que efectius dels serveis d'emergències intenten rescatar des de diumenge d'un pou a Totalán, a Màlaga, ha esclatat contra l'operatiu de rescat en declaracions a 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco. "Molts tuits de suport, molts vots, però de mitjans cap. ¿Vostè sap el que és estar aquí des de fa 30 hores esperant que treguin el teu fill d'un pou? No digueu que està venint l'alcalde ni ningú, dieu el que estan fent aquí, que no estan fent una puta merda", ha dit el Juan, en conversa telefònica amb el matinal espanyol.

El nen va caure per un petit orifici d'entre 25 i 30 centímetres de diàmetre i uns 110 de profunditat fet per buscar aigua. La subdelegada del govern espanyol a Màlaga, María Gámez, és al lloc dels fets. "El problema és que continua caient material, es compacta, és humit i la zona és freda. En definitiva, no és fàcil seguir-hi rastrejant", va explicar ahir ella mateixa als mitjans. El 112, el Consorci Provincial de Bombers, Protecció Civil, l'Equip de Rescat i Intervenció de Muntanya d'Álora i Granada i submarinistes de l'institut armat i bombers de la ciutat de Màlaga treballen, per ara sense èxit, al lloc dels fets.

Un túnel lateral, l'opció de rescat escollida

Aquest dimarts al matí els efectius de rescat han començat a obrir un túnel lateral per arribar fins on calculen que es troba el petit. La dificultat inicial és que el forat per on va caure el nen és tan estret que no hi podia baixar un adult. La sonda amb una càmera introduïda ahir per conèixer l'estat de l'infant va topar, a més, amb un tap de sorra sòlida a uns 70 metres de profunditat, que podia ensorrar-se si es perforava. L'esperança dels equips de salvament és que a sota s'hi hagi creat una càmera d'aire on el nen hagi pogut sobreviure.

Per això, els serveis d'emergències van traçar tres alternatives per avançar en els treballs: xuclar la sorra, obrir un forat a cel obert paral·lel al forat on va caure el petit o la que finalment s'ha escollit; perforar un túnel lateral d'uns 80 metres. Segons ha explicat a l'agència Efe la subdelegada del govern espanyol a Málaga, aquesta és l'opció que és considera "més ràpida, viable i segura".