Els camells ocupen tres pisos més al Raval i la Urbana en tanca un

Els veïns del Raval que fan recompte de les ocupacions de narcopisos al barri han tingut problemes per mantenir el seu llistat al dia durant aquest cap de setmana. Des de dissabte s’han produït fins a tres noves ocupacions de pisos que serviran per vendre droga, als carrers Paloma, d’En Roig i Verge. Ahir, per contra, els veïns van celebrar que la Guàrdia Urbana va aconseguir desallotjar un immoble que funcionava com a narcopís des de fa, almenys, tres anys, al número 114 del carrer del Carme.

“Harlem és light al costat d’això”, explicava ahir a la tarda, sota la pluja, la Teresa, la presidenta de l’escala, mentre els agents eren a l’interior detenint dos homes i confiscant diferents dosis d’heroïna i diners en efectiu. En aquest pis, a més de vendre heroïna, els clients podien consumir-ne. Els veïns han estat durant tot aquest temps convivint amb els camells i els drogoaddictes. Al costat de la Teresa hi havia l’Elvie, la veïna que vivia al pis de sota del que havien ocupat els camells. “He estat tres anys amb goteres... ja no sabia què fer -lamentava-. Un dia vaig sentir un soroll a les dotze del migdia i quan vaig sortir a l’escala per veure què passava vaig veure un dels nois arrencant les canonades de coure per endur-se-les”. Ella s’hi va encarar. Dies més tard, els veïns van aconseguir pressionar l’administrador de la finca perquè tanqués l’aigua del pis dels camells i posar fi a tres anys de goteres. Els veïns i la propietària de l’habitatge han denunciat els fets però fins ahir no es va produir l’esperat desnonament.

La propietària de l’immoble també es mirava ahir l’escena davant del portal, juntament amb els veïns. “Vam llogar el pis a unes persones que el van rellogar als camells. No ens han pagat res -lamentava la Florència-. Quan marxin entrarem, ho arreglarem tot i vendrem el pis”. El seu marit lamentava que ells han hagut de seguir pagant la hipoteca tot i no ingressar els diners del lloguer.

La notícia del desallotjament ha donat una mica d’oxigen als veïns del Raval després d’un cap de setmana nefast: i és que dissabte es van ocupar tres pisos. Un d’ells, al carrer d’En Roig. En aquest cas, l’ocupació es va iniciar divendres al vespre però els veïns, que estan connectats en diferents xats de WhatsApp, es van concentrar ràpidament davant de l’edifici, van trucar a la policia i van aconseguir evitar-la. Dissabte a la tarda, però, els camells van tornar i van ocupar el pis. A la finca del costat ja hi va haver durant anys un altre narcopís. Després de moltes denúncies, els Mossos el van desallotjar però dies més tard, quan els detinguts van quedar en llibertat van tornar i van reocupar l’immoble. Finalment, després d’una negociació amb la policia, van acabar marxant. Després d’un parell de mesos de relativa tranquil·litat, el problema s’ha traslladat des de dissabte al portal del costat.

Defensar les reocupacions

Segons l’experiència dels veïns, que s’han convertit en autèntics experts dels hàbits dels traficants, “quan hi ha una nova ocupació, com que els clients encara no la coneixen, és fàcil que marxin si hi ha pressió, però si el narcopís porta temps funcionant, costa molt més que l’abandonin”. Segons la mateixa font, s’ha notat un increment d’actuacions de la Guàrdia Urbana. L’Ajuntament va informar ahir que des de principis de l’any 2017 fins ara, s’han realitzat 39 entrades a domicilis en el barri del Raval i s’han detingut 52 persones.