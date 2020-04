512 carmanyoles de macarrons porta a porta a Badalona

Aquest dimecres toca macarrons amb salsa de tomàquet. La Vassilika agafa les quatre carmanyoles que li dona el voluntari (que esborra el nom de la llista) i obre les portes de casa seva, al barri d'Artigues de Badalona. "Jo no t'enganyaré, demano diners al carrer i el meu marit canta i toca l'acordió al metro. Però amb això del virus no ens deixen i a més ens fa por", explica, i assenyala un sostre totalment xop, primer, i després les quatre o cinc galledes a terra que recullen l'aigua de les greus goteres després de dies de pluja. Apareix en escena el veí que els fa les reformes. "S'hauria de canviar tot el terra del terrat per arreglar això, però no hi ha pressupost", afirma.

Malgrat el temor que les humitats del sostre provoquin un curtcircuit amb la llum, no és aquesta la principal por de la Vassilika, romanesa de 45 anys que viu amb el seu marit de 47 –ensenya l'acordió amb un somriure–, la seva filla de cinc anys (en té dues més a Romania amb la seva mare) i la seva cunyada. Tampoc ho és el menjar, que ara que no reben almoines els hi donen els voluntaris de la Xarxa Solidària Badalona, que aquest dimecres ha repartit 512 carmanyoles de macarrons a famílies que s'han quedat sense ingressos. Ni amb això han cobert tota la demanda que tenien. La major por que té aquesta família és que els facin fora del seu pis. "La família propietària ens ha amenaçat que vindran en grup a fer-nos fora personalment si no paguem en una setmana", explica.

Fins ara, assegura, amb els diners que guanyen els tres adults demanant almoina podien fer front als 450 euros de lloguer que els hi demanava la família, així com a les despeses de menjar. Diu que mai han acudit als serveis socials. "Em deia que em baixava el lloguer a 300 euros, però és que no tinc diners ni per menjar", lamenta. "Ara que a alguns que delinqueixen els han baixat alguns negocis, aprofiten per pressionar amb els pisos", aporta una font coneixedora del barri sobre les màfies de pisos llogats irregularment.

651x366 El Carles, que organitza la xarxa de voluntaris, entregant carmanyoles amb macarrons a una família / CELIA ATSET El Carles, que organitza la xarxa de voluntaris, entregant carmanyoles amb macarrons a una família / CELIA ATSET

Abans d'arribar fins a la Vassilika, el Carles Sagués, voluntari de la Xarxa Solidària de Badalona, també ha atès al barri de Sant Roc el Diego, un jove colombià de 36 anys que s'ha quedat sense ingressos perquè ja no rep trucades per fer les feines de construcció amb les quals sobrevivia (amb moltes penúries) habitualment. Rep tres carmanyoles de macarrons per a les seves filles i se'n torna al pis que lloga per 500 euros al mes i que no sap com pagarà. El Carles segueix la ruta i arriba a una altra porteria. "Si baixes et donem sis menús de macarrons, només els has d'escalfar", els hi diu.

Ben a prop passeja la Francisca, que no rep donacions de la Xarxa però sí de serveis socials. "El meu marit feia algunes petites reformes per les cases, però feina formal no en teníem ni ell ni jo. Ara ni això. Mengem amb els 300 euros de la beca menjador per a la meva filla, que té una discapacitat física", explica.

Només a Sant Roc s'han registrat 400 noves atencions a Serveis Socials durant la crisi pel covid-19, segons una font anònima que explica a l'ARA que hi van donant resposta a mesura que arriben però que costa molt seguir el ritme. L'Ajuntament, enmig de l'escàndol per la dimissió de l'alcalde, Álex Pastor, després de ser enxampat conduint ebri, no ha facilitat al diari ARA la xifra total d'atencions a serveis socials durant la crisi pel coronavirus. Malgrat que estan a punt d'obrir un nou banc d'aliments, que es van incorporar 20 nous treballadors als serveis socials per la crisi i que es va habilitar un pavelló per a 80 sensesostre, fonts dels serveis socials apunten que "no és suficient" i que el personal no pot atendre tota la demanda que té.

La plataforma Xarxa Solidària Badalona neix sobretot de l'arrel de l'Associació Sant Roc-Som Badalona, que ajudava a evitar desnonaments per via de la mediació o la mobilització. "Tota la feina que abans teníem en habitatge ara la tenim en àpats", explica el Carles Sagués, que preferiria que el projecte "el liderés serveis socials" en comptes d'haver de repartir els àpats sense suport administratiu. Pròxima a Guanyem Badalona en Comú, la plataforma també ha rebut acusacions per part de l'Ajuntament i de l'associació de veïns de Sant Roc de ser partidista i de fer "propaganda" amb els ajuts socials. La pugna entre l'entitat i l'Ajuntament és prou coneguda. "S'haurien d'entendre i deixar de barallar-se", expressa una font de l'oposició al consistori.

La plataforma, en qualsevol cas, segueix fent la feina i a les 11 del matí les 512 carmanyoles que ha donat el càtering Roca al centre Sant Jaume arriben en un camió al pati de l'institut Eugeni d'Ors de Badalona, cedit per aparcar els cinc cotxes de voluntaris de la Xarxa Solidària Badalona que repartiran els menús entre famílies vulnerables.

Cada cotxe fa la seva ruta carregat amb els àpats. Sant Roc i la Salut, dos dels barris més pobres de la ciutat, són els que rebran més menús. Venedors ambulants, pescadors, ferrovellers, paletes sense contracte i, en general, treballadors del mercat informal que s'han quedat sense ingressos, molts d'ells migrants sense papers, es veuen abocats a demanar menjar per primera vegada en la seva vida. I aquest dimecres tocava macarrons amb salsa.