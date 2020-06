Tenir el carnet de vacunes al dia només serà una recomanació i no un requisit per tornar a classe

Marxa enrere del Govern a l'hora de prohibir tornar a classe als infants que no tinguessin les vacunes al dia. Si bé en el pla de reobertura dels centres que va presentar el departament d'Educació s'establia com un "requisit" tenir el carnet de vacunació actualitzat per poder tornar a l'aula en qualsevol de les etapes escolars, ara aquest criteri ja no és una obligació, sinó una "recomanació desitjable". És a dir, es manté com fins ara: a Catalunya es recomana presentar el carnet de vacunació a l'hora de matricular els infants a educació infantil, però no és obligatori per escolaritzar-los. Tampoc ho serà a partir d'ara, malgrat l'anunci que s'havia fet i que el mateix conseller d'Educació, Josep Bargalló, va defensar al seu dia.

Durant la roda de premsa en què es va anunciar el pla de reobertura dels centres, Bargalló va afirmar que presentar el carnet de vacunes al dia "ja era un requisit durant el període de matrícules" i va explicar que el departament "prendria mesures" si algun centre no el demanava. En els dos documents que es van fer arribar als centres amb les instruccions per reobrir-los, es deixava clar que per reincorporar-se a l'aula –un fet que en qualsevol cas és voluntari aquest mes de juny–, els alumnes (fos quina fos la seva edat) "han de reunir els següents requisits": no tenir cap símptoma compatible amb el covid-19 (febre, tos, dificultat per respirar...), no haver donat positiu durant els 14 dies anteriors, no haver estat en contacte amb un contagiat o possible contagiat en els 14 dies anteriors i també tenir el "calendari vacunal al dia".

En canvi, a alguns centres se'ls ha informat que aquest últim punt no és un requisit obligatori, com s'havia anunciat, sinó una recomanació. Fonts de la subdirecció general de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han explicat a l'ARA que tenir el calendari vacunal al dia és "altament recomanable" perquè, en una situació de pandèmia, és "molt important evitar qualsevol altra infecció que pugui causar símptomes semblants als del covid-19, ja que si apareixen símptomes, cal fer diagnòstic diferencial i, mentrestant, aïllar-ne els contactes". Les mateixes fonts assenyalen que ara ja es demana a les famílies aportar el calendari vacunal dels infants, i destaquen que la majoria de la població infantil té les vacunes al dia. Segons el ministeri de Sanitat, més d'un 95% dels infants menors d'un any estan vacunats. En aquest sentit, les vacunes que s'han ajornat durant els mesos de confinament no seran tingudes en compte a l'hora de considerar si el calendari de vacunes està o no al dia.

El calendari de vacunacions és una recomanació del Govern

El primer calendari de vacunacions sistemàtiques català, que especifica quines són les malalties contra les quals el govern català aconsella vacunar-se i també les edats en què cal fer-ho, es va crear l'any 1980 i protegia contra set malalties (poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, xarampió, parotiditis i rubèola). Des d’aleshores, el calendari s'ha anat modificant diverses vegades, i el calendari vigent s'ha aprovat aquest any i inclou 13 vacunes que protegeixen de fins a 15 malalties com la tos ferina, l'hepatitis A i B, la varicel·la, el xarampió, el meningococ o el papil·loma, entre d'altres. De fet, obligar els nens a vacunar-se hauria sigut una mesura sense precedents a Catalunya. I a l'Estat, només a Extremadura i Castella i Lleó és obligatori tenir el carnet de vacunes al dia per matricular-se a infantil a les escoles públiques.

Fa tres anys, l’Ajuntament de Barcelona es va obrir a estudiar si per admetre un infant a les escoles municipals serà obligatori que estigui vacunat. El debat es va posar sobre la taula arran d’una proposició d’ERC aprovada a la comissió de drets socials, cultura i esports de l’Ajuntament, que instava el govern municipal a estudiar la possibilitat d’obligar a estar vacunat per accedir a les guarderies públiques. Hi van estar d’acord el Grup Demòcrata (l’antiga Convergència), Ciutadans i el PP, i es van abstenir Barcelona en Comú, el PSC i la CUP. La vacunació sempre ha sigut un tema molt sensible, i més arran de la mort per diftèria el juny del 2015 d’un nen d’Olot que no estava vacunat.

Tot i que el debat fa temps que plana sobre el món sanitari, en pocs països s’ha aprovat l’obligatorietat de les vacunes. Austràlia és dels pocs països que s’hi han atrevit. Des del gener del 2016, els pares que no immunitzen els seus fills no tenen dret als beneficis fiscals que s’aplicaven fins que els menors complien 5 anys. Això significa que els 1.700 euros que es pagaven per nen no es distribueixen fins que es comprova que l’infant ha rebut totes les vacunes prescrites.