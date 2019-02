Una parella es casa en una funerària per un error de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Una parella es va veure obligada a casar-se, el 24 de desembre passat, a la Funerària Fontal de Manresa per un error de l'Ajuntament de Sant Fruitós. Tal com ha avançat 'Manresainfo', els nuvis s'havien de casar a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Fruitós davant d'una cinquantena de convidats, però tan sols 70 hores abans de la data el consistori els va comunicar que no s'hi podien casar perquè en aquella sala s'hi estaven fent obres.

Segons el relat de la núvia, Alba Rivera, li van proposar casar-se a la biblioteca, però s'havia de fer càrrec de la megafonia, i l'afectada no ho va poder solucionar perquè la van avisar "sense marge". "M'ho van dir un divendres i jo em casava un dilluns", ha relatat l'afectada. En declaracions recollides a l'ACN, Rivera ha explicat que va passar molts nervis. "Mai m'hauria imaginat que m'hagués de casar en una funerària", ha lamentat.

L'Ajuntament de Sant Fruitós li ha retornat els 90 euros que va haver de pagar pel lloguer de la sala de plens, però ara reclama que li tornin els diners que li va costar la cerimònia a la funerària on ella treballa, un cost que puja a més de 300 euros. De moment, l'Ajuntament s'hi ha oposat.

En un comunicat, l'Ajuntament ha assegurat que va oferir alternatives a la parella i ha explicat que la regidora Cristina Murcia va casar la parella oficialment al municipi el dia abans de la cerimònia i que, posteriorment, també va oficiar el casament a Manresa.

D'altra banda, l'Ajuntament considera "poc adequat" que la parella reclami el preu del lloguer de la sala de Manresa, quan "ells mateixos van exposar a la regidora que havia sigut l'empresa on treballa la núvia que els havia cedit l'espai de manera gratuïta".