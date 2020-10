Salut registra més de 5.000 nous contagis confirmats amb PCR i 39 defuncions

El risc de rebrot a Catalunya puja 46 punts més en un sol dia i arriba als 887, i la taxa de transmissió o velocitat de contagi baixa una dècima fins a 1,52. Així ho ha explicat Salut, que ha notificat avui 5.008 nous casos de covid-19 confirmats amb PCR, i que sumen 212.273 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 39 noves morts, amb un total de 13.858. D'altra banda, hi ha 121 ingressats més, i ja arriben als 2.138 els hospitalitzats, 368 dels quals són a l'UCI (+21).

Vergés: "Estem en la línia de no aixecar restriccions"

En aquest context, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que veu "difícil" poder aixecar el tancament de la restauració a finals de setmana. "Estem en la línia de no aixecar restriccions", ha afirmat en declaracions a la SER, alhora que ha insistit que la situació portarà "a prendre més mesures aquesta setmana". Quan li han preguntat sobre quines, ha afirmat que se'n treballen "moltes" i que "res està descartat". Sobre un possible confinament total de 15 dies, ha assegurat que l'escenari seria "diferent del març", ha insistit en la voluntat de no tancar les escoles i ha afirmat que el més efectiu és sempre el màxim.

Un 'rider' i dos clients de VTC: primeres multes pel toc de queda

En tot cas, no tothom ha fet cas de les restriccions dictades pel Govern. Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquesta nit un total de 115 persones per incomplir el toc de queda a tot Catalunya. Bona part dels infractors eren en grans zones urbanes i repartidors de menjar a domicili. A més, han obligat a tancar dos locals que incomplien l'horari d'obertura. A la ciutat de Barcelona, a més, la Guàrdia Urbana ha denunciat 15 persones més en aquesta segona nit de confinament nocturn i primera en la qual s'han començat a posar multes entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada.