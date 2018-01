Mor un cavall durant la cavalcada de Terrassa

Un cavall de la comitiva del rei Melcior ha mort en començar la cavalcada de Ses Majestats a Terrassa. Els fets han passat a les 18.10 hores d'aquest divendres a la tarda al carrer Col·legi quan l'animal s'ha desplomat al mig de la via i no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Fonts de l'Ajuntament de Terrassa han explicat a l'ACN que estudiaran les causes d'aquest "malaurat incident" i han subratllat que "s'ha complert la normativa establerta per a aquest tipus d'esdeveniments".

En aquest sentit, el consistori ha detallat que el Centre Cultural El Social, l'entitat organitzadora de la cavalcada amb la col·laboració del consistori egarenc, és molt curós amb el tracte als animals. La mort del cavall ha obligat a retardar gairebé mitja hora la cavalcada dels Reis d'Orient, que s'ha desenvolupat amb normalitat després d'aquest incident.