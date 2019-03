El centre cultural de dones La Bonne tem pel futur del seu projecte

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (coneguda com La Bonne) tem per la continuïtat del projecte a llarg termini després que la Diputació de Barcelona es negui a renovar-los el conveni per utilitzar l'espai actual més enllà del 2021. La Bonne reclama que se'ls ofereixi un nou contracte de 15 anys com a mínim, com el que està vigent, però la Diputació només està disposada a una renovació de dos anys.

Les negociacions fins ara no han servit per acostar posicions i les impulsores del Centre Cultural de Dones han anunciat mobilitzacions per garantir el futur a les més de 90 institucions que estan vinculades al centre. L'entitat feminista considera la proposta de la Diputació "inadmissible" perquè "no reconeix el treball que s’ha fet per part de la institució", ha denunciat la directora del centre, Marta Vergonyós.

No aconseguir un conveni que asseguri el projecte és un perill, perquè també amenaça amb fer desaparèixer l'únic espai genuïnament de dones que permet la creació d'art al mateix temps. El centre, creat el 1909 i que ocupa l'edifici actual des del 1922, va ser finançat, gestionat i adreçat a les dones i es va cedir a la Diputació amb la condició de seguir sent un espai de dones. La Bonne fa 15 anys que lluita perquè l'edifici torni als usos pels quals Francesca Bonnemaison el va construir, un espai de creació feminista i de lluita per a la igualtat de gènere.

No descarten la via judicial

L'organització ha retret el comportament polític ara que s'acosten les eleccions: "Ara tothom és feminista. Si volen ser feministes que ho siguin donant suport a organitzacions feministes", ha dit Vergonyós. A més, consideren que és responsabilitat de la Diputació garantir el futur de projectes com el de la Bonne.

Vergonyós ha dit que no descarten prendre mesures judicials si no s'arriba a un acord, perquè el conveni que la Diputació presenta no respon a allò que inicialment era l'organització, allò que Francesca Bonnemaison va crear. De moment ja han anunciat una concentració aquest dijous per visibilitzar la situació i també aprofitaran la manifestació del 8-M per denunciar el conflicte.