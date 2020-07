Manel Cervantes: "Jo no m'estaria molta estona en espais tancats"

La realitat que es viu avui a l'Hospital Parc Taulí és, de moment, tranquil·la: fa uns 15 dies que no hi ingressa ni un sol malalt amb covid, no n'hi ha cap a l'UCI ni cap en estat greu. Però e l director del servei de malalties infeccioses del centre, Manel Cervantes, avisa que la primera onada no es pot donar per acabada i que el virus "e s manté amb petit s brots". En una entrevista amb Antoni Bassas a l'Ara TV, Cervantes ha defensat que el virus "és exactament el mateix que abans, amb la mateixa agressivitat ". I què ha canviat perquè no s'estiguin acumulats els casos greus? El perfil de les persones que el pateixen, que ara són més joves. "La gent jove té una transmissió més lenta, arriba menys a fer pneumònies i està menys dies contagiant", ha detallat.

A més, ha destacat que ara la gent gran ha après a autoprotegir-se i pren decisions com evitar les trobades amb moltes persones i ha remarcat, també, que es poden prendre mesures de protecció, com evitar llocs tancats i prioritzar les terrasses. "Jo en espais tancats no m'hi estaria molta estona", ha admès, i ha situat els espais no ventilats per posar-hi aire condicionat com a "enemics": "Encara que hi hagi l'aire haurem de seguir ventilant".

Cervantes ha remarcat que la població mes infectada ara té entre 20 i 40 anys i que aquesta no és la franja que més necessita la relació amb la gent gran, com sí que passa en el cas dels infants. "Qui més s'exposa a ambients socials és qui més risc té", ha defensat.

Ha assegurat, però, que els joves no s'estan contagiant més perquè "facin coses estranyes", sinó perquè el moment epidemiològic d'ara és diferent del de febrer i ja se saben més coses del virus. El que ha canviat, diu, és que ara la gent amb símptomes lleus sí que va al metge i es té més consciència dels asimptomàtics. Fora del Segrià, ara no hi ha evidències de transmissió comunitària en cap altre punt de Catalunya. Pel que fa als brots de l'Hospitalet i Barcelona, ha apuntat que per ara sembla que se'ls pot seguir la traçabilitat i que "és possible" que estiguem en condicions de tallar-los. Per això, ha demanat extremar les precaucions i que els joves amb diagnòstic positiu facin bé el confinament.

En el cas del Segrià, ha recomanat complir el que aconsellen les autoritats sanitàries i fer un confinament "més suau" que l'anterior, cosa que permet, per exemple, que els infants surtin de casa i que els serveis essencials quedin ben coberts: "Hem d'intentar fer una mica més per evitar la transmissió comunitària i una de les maneres és reduir els contactes, i això és el confinament".

Pel que fa a l'ús de la mascareta, ha apuntat que és un element útil per a persones amb tos o algun símptoma de cara a evitar que expulsi virus i que, en canvi, hi ha més debat sobre si protegeix algú que no està infectat: "Com que no està clar, millor portar-la, que mal no farà".

Relació amb el metge

Sobre la polèmica dels rastrejadors, ha defensat que prioritàriament siguin els CAP els que facin el seguiment dels malalts per demanar-los que es confinin i que, en canvi, el seguiment dels contactes el faci personal que no cal que sigui sanitari: "Hi pot haver personal de rastreig, però sense el primer contacte entre metge i pacient perdem gran part de la probabilitat d'èxit".

Cervantes ha assegurat que no és optimista amb les previsions que dibuixen una vacuna ja per a l'any que ve i ha apuntat que fa 40 anys que es treballa per tenir-ne una per a la sida. I que el que cal és un "pla B" per conviure amb el virus. Ha apuntat que en el cas del covid les coses "van molt ràpid" i que ja comencen a "no estar desorientats". "El 80% dels infectats per covid ara no han de patir per la seva vida, no hauran ni d'ingressar a l'hospital", ha apuntat. Només si es te sensació d'ofec o la febre es manté alta durant dies. "Això no ve de cop", ha apuntat. L'empitjorament de l'estat de salut –ha afegit– s'acostuma a produir passats entre cinc i vuit dies. "És possible que la segona onada no sigui tan dolenta", ha defensat.