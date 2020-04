Els resultats de les investigacions sobre el coronavirus es publicaran en obert i en temps real

L'emergència sanitària global causada pel nou coronavirus ha desencadenat la necessitat de disposar de tractaments que puguin ser administrats immediatament a les persones infectades pel virus. Per agilitzar el procés, el consorci integrat per IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA-CReSA), amb el suport de la farmacèutica Grifols, publicarà en obert i en temps real les dades de la investigació contra el coronavirus.

Els experiments pretenen inhibir aquest virus amb fàrmacs que ja són al mercat i que es comercialitzen per a altres malalties i, per tant, poden ser administrats a humans amb tota seguretat. L'objectiu, segons Nuria Izquierdo-Useros, investigadora d'IrsiCaixa, és "generar informació que permeti prendre decisions basades en evidències a l'hora de projectar assaigs clínics. Amb els fàrmacs antivirals ja existents la seguretat dels pacients està garantida, però està demostrat que siguin eficaços". Tot i així, els resultats proporcionen alternatives terapèutiques que poden traslladar-se a assajos clínics".

La idea inicial és anar publicant els resultats a mesura que es vagin generant en un servidor en línia obert i a la pàgina web d'IrsiCaixa. El Dr. Bonaventura Clotet, director d'IrsiCaixa, ha dit aquest matí a RAC1 que el que busquen és fer accessible aquesta informació a tota la comunitat científica per "ajudar a la recerca que es fa arreu del país i també a nivell internacional" i ha afegit que "hem pres aquesta decisió perquè a hores d'ara és molt important compartir la informació immediatament i no esperar el retard que comporta la publicació en revistes científiques". La idea és que aquesta iniciativa ajudi a dissenyar assajos clínics contra el coronavirus, identificar fàrmacs que en combinació puguin ser més potents i proporcionar alternatives terapèutiques ràpidament disponibles.

Els investigadors tenen el virus aïllat al laboratori, han infectat algunes cèl·lules in vitro i ara estan intentant inhibir-lo amb medicaments administrats individualment o en combinació. "Els millors tractaments antivirals sempre combinen diferents fàrmacs que actuen sobre diferents moments del cicle d'infecció del virus, com passa amb la teràpia antiretroviral contra el VIH", explica Izquierdo-Useros. De moment els científics han pogut confirmar l'eficàcia de l'hidroxicloroquina, un medicament contra la malària que ja s'està utilitzant en un assaig clínic a Catalunya per prevenir la infecció a tercers per persones diagnosticades amb coronavirus, i el remdesivir, inicialment dissenyat contra l'Ebola i que ja s'està utilitzant en diversos assaigs en pacients amb Covid-19.

Cada experiment es reproduirà tres vegades i els resultats es publicaran sempre. Els medicaments més eficaços contra el coronavirus es testaran en models animals a l'IRTA-CReSA, que disposa d'una unitat d'alta biocontenció de nivell 3 de bioseguretat.