La classe mitjana remunta lleugerament a Barcelona per la millora de l'atur

L'assot de la crisi sobre les famílies encara cou en moltes llars barcelonines, però la millora d'alguns indicadors econòmics, especialment la reducció de l'atur, ha fet que les rendes mitjanes -que es van ensorrar amb la crisi- comencin a notar una lleugera millora. El percentatge de barcelonins que vivien en barris amb rendes mitjanes va créixer el 2016, i va passar del 44% al 47,8%, segons l'últim informe presentat per l'Ajuntament de Barcelona. Un altre indicador de millora és la renda familiar disponible a la ciutat, que va passar dels 20.100 euros als 20.800 euros per càpita.

L'augment de població que viu en barris amb rendes mitjanes es deu, principalment, a una millora dels barris amb rendes baixes, que s'incorporen al grup immediatament superior, mentre que els de rendes altes o molt altes es mantenen estables. Concretament, són tres barris els que passen d'estar classificats dins de rendes baixes a ser del grup de les mitjanes: el Camp de l'Arpa del Clot, la Barceloneta i Montbau.

Els barris amb les rendes més i més baixes, on la renda mitjana no arriba al 50% de la del conjunt de Barcelona, van passar de 8 a 5. En termes de població, aquestes zones més pobres passen de representar 64.000 persones a representar-ne 30.000, l'equivalent a un 2% de tota la població, segons la tècnica municipal Maria Jesús Calvo.

Les distàncies s'escurcen, però poc

Per districtes no hi ha grans canvis respecte als últims tres anys: Sarrià-Sant Gervasi és al capdamunt del rànquing i Nou Barris tanca la taula, tot i que les distàncies entre ells ja no creixen, segons les dades del 2016, que són les últimes disponibles. La bretxa entre barris s'escurça unes quantes dècimes, però es manté molt acusada: les rendes a Pedralbes multipliquen per set les del barri amb menys renda, Ciutat Meridiana. El lleuger apropament entre els extrems es dona per la caiguda de renda familiar disponible a Pedralbes mentre que a Ciutat Meridiana retrocedeix només dues dècimes, és a dir, que es manté estable en termes estadístics.

Una de les principals causes que expliquen la millora de la renda mitjana a la ciutat és l'augment de la població ocupada (amb 34.000 afiliats més a la Seguretat Social). "L'increment de la massa salarial fa pujar la renda, sense entrar en quin tipus de nòmina està creixent", ha explicat aquest dilluns Ramon Canal, director del gabinet tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona. Els tècnics municipals han reconegut que en aquesta aproximació estadística és difícil valorar quin efecte han tingut les polítiques socials. En canvi, sí que hi incideixen altres factors, com el nivell de titulació que acredita la població o la capacitat de compra, que es mesura amb l'adquisició de vehicles, per exemple, o el preu de l'habitatge de segona mà.

El tinent d'alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, Gerardo Pisarello, ha valorat les notícies positives que reflecteixen les dades: "El que diu l'informe anual és que les desigualtats paren de créixer i fins i tot es comencen a revertir". Pisarello ha atribuït la millora a "moltes causes", i ha subratllat que també hi han incidit en positiu les polítiques municipals desplegades als barris.

"Són polítiques que impacten en les persones i que sovint supleixen el que haurien d'estar fent altres administracions, com la Generalitat", ha subratllat Pisarello, que també ha reivindicat que l'Ajuntament de Barcelona ha destinat 240 milions a polítiques socials en matèries que no són de la seva competència, com l'habitatge i la promoció econòmica.