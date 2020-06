Catalunya surt de la fase 3 a les 00.00 hores i entra en la fase de represa, que ja la regularà la Generalitat: les claus del vespre amb Antoni Bassas (18/06/2020)

Bona nit des de l’ARA. Passem comptes a aquest dijous, 18 de juny del 2020.

1. Després que el BOE hagi publicat aquest matí que tot Catalunya està en la fase 3, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat el decret per deixar-la sense efecte aquesta mitjanit i tornar a gestionar les competències en salut. Llavors també quedarà anul·lat l'estat d'alarma i s'activarà la represa de la nova normalitat. A partir d'aquest divendres es permet la mobilitat total al país i els aforaments es limiten fins al 25 de juny a un 50% als espais tancats i a un 75% als oberts. El president i la consellera de Salut han fet algunes precisions.

Torra: "Els puc assegurar que no em tremolarà la mà per prendre les decisions que calgui per vetllar sempre per la salut de la població. Si malauradament ve un brot o una onada, no tingueu cap dubte que el govern de Catalunya reaccionarà immediatament".

Vergés: "Depenem absolutament de vosaltres, protegir-nos entre tots i sobretot a les persones vulnerables depèn essencialment de tots nosaltres i de la solidaritat en què visquem la nostra vida. En tots aquells espais que no tinc manera d'identificar les persones que he posat en risc, la distància de seguretat és imprescindible".

A partir del 26 de juny s'aplicaran uns plans adequats per a cada sector que podeu consultar a la web de l’ARA.

2. Després de 97 dies, els infants de Barcelona recuperaran aquest divendres els seus espais de joc. L'Ajuntament demana l'ús de mascaretes a adults i a infants de més de sis anys quan no es pugui garantir la distància de seguretat, i confia que tothom es renti les mans –amb aigua i sabó o amb gel– abans i després d'entrar a jugar. També s'aconsella netejar les joguines que els nens i les nenes portin al parc.

3. El ministeri de Sanitat ha notificat 143 contagis nous diagnosticats per una prova PCR en les últimes 24 hores, 69 dels quals a Madrid, la comunitat que segueix, amb diferència, al capdavant dels nous casos diaris. Catalunya n’ha reportat 16. La xifra total de morts segueix congelada en 27.136, a l'espera de ser actualitzada.

4. L'exjugador del Barça Xavi Hernández ha fet una donació de 150.000 euros al Consorci Sanitari de Terrassa, la seva ciutat natal, per seguir lluitant contra la pandèmia del coronavirus. La donació servirà per finançar el disseny d'un mòdul intel·ligent de distribució d'aire a dos pacients greus afectats per la covid-19 de manera simultània. Amb això, s'augmentarà la capacitat d'atenció mèdica a la unitat de cures intensives (UCI).

5. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla d'impuls de 4.262 milions d'euros per compensar l'aturada per la pandèmia i deixar clar que Espanya és una destinació "segura i saludable". El pla destinarà 2.500 milions d'euros dels avals de l'ICO a donar suport a les empreses del sector que han patit l'impacte del virus.

Pedro Sánchez: "Ens urgeix posar-lo en marxa perquè és decisiu possibilitar la seva recuperació, i gràcies a l'evolució de l'epidèmia hem pogut avançar la reobertura de fronteres, dissabte amb l'espai Schengen, i pal·liar en la mesura del possible els efectes de la pandèmia per assegurar la competitivitat i activitat del sector. El pla està dotat de més de 4.000 milions d'euros".

Per cert, avui, en una entrevista a TVE, el portaveu d’Unides Podems al Congrés, Pablo Echenique, ha afirmat que "tothom sap què va passar”, en relació a l’expresident del govern espanyol Felipe González i els GAL, i que no deixarà que res els distregui de les polítiques socials que volen fer. Però la realitat és que Esquerra, Junts per Catalunya, el PNB, la CUP i el BNG han registrat al Congrés la petició per crear una comissió d’investigació sobre González i els GAL.

6. Tal com ho veu Donald Trump, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit s'han convertit oficialment en enemics dels Estats Units. Se suspèn el diàleg en la negociació fiscal a l’OCDE a causa de la taxa Google. Esclar que avui és un mal dia per a Trump, perquè, tot i tenir la balança del Tribunal Suprem al seu favor, el president dels Estats Units ha rebut aquest dijous una clatellada inesperada.

En una sentència de 5-4, el Suprem ha declarat il·legal l'ordre executiva de Donald Trump en què donava per acabat el programa de regularització dels anomenats dreamers [somniadors], els joves immigrants que havien arribat al país quan eren nens, que havia impulsat el seu predecessor, Barack Obama, l'any 2012. El Suprem considera que la decisió de suspendre aquest programa és "arbitrària i capriciosa". Ara, al voltant de 700.000 joves immigrants podran finalment, com a mínim, renovar el seu permís de treball al Estats Units.

7. Una molt mala notícia al món dels esports: Juan Carlos Unzué, exporter de futbol i entrenador, ha explicat en una roda de premsa al Camp Nou que pateix esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Unzué, que va començar aquesta temporada com a entrenador del Girona, fa mesos que lluita contra l'ELA i ha decidit fer-ho públic per donar visibilitat a la lluita per trobar remei a aquesta malaltia degenerativa, ja que encara no té cura. Unzué, de 53 anys, i que va ser porter del Barça a l’ombra del titular Andoni Zubizarreta, ha tingut el suport d'amics com Luis Enrique i Eusebio Sacristán, així com del president del Barça, Josep Maria Bartomeu.

8. ¿Aquesta nit i demà encara ha de ploure? Demà encara hi haurà algunes tempestes, al matí sobretot a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu i en altres comarques interiors. El temps de sol i de calor arribarà diumenge, coincidint amb l'inici oficial de l'estiu.

Fins aquí les claus del vespre. Demà més, a quarts de nou del matí. Bona nit i que descanseu.