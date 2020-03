La comunitat xinesa catalana tanca negocis per desconfiança

“Tancat per vacances a partir del 6 de març i fins al 15 d’abril”. “Important: a partir del 8 de març comencem un mes de vacances. Disculpeu per les molèsties”. Són els cartells que es poden llegir a la persiana que han abaixat alguns bars i restaurants del barri del Fort Pienc de Barcelona, on prop del 30% dels comerços són de famílies d’origen xinès. Els locals de restauració que han tancat a la zona encara es poden comptar amb els dits de les mans, la resta d’establiments regentats per la mateixa comunitat continuen oberts. La situació es repeteix en altres punts de la ciutat, com l’Eixample, on ahir també es veien bars i restaurants tancats per la desconfiança en la gestió que fa Espanya del coronavirus.

“Prefereixen tancar fins que passi aquesta psicosi”, explica Marcos Peña, de l’Eix Comercial Fort Pienc. Peña assegura que el descens de clients pel virus -que apunta que ha afectat “a tothom”- ha contribuït al fet que la comunitat xinesa hagi abaixat la persiana d’alguns negocis, tot i que la seva previsió és tornar a obrir més endavant. La portaveu de l’Associació Multicultural Amanecer, Joana Yeye, diu que fins ara han tancat els bars i restaurants perquè els treballadors dels locals estan molt més en contacte amb la gent, a part que no fan servir mascaretes per la mala imatge que transmet. “No poden portar mascaretes, com altres ja fan a les botigues, perquè si no els clients no entrarien. Com que tenen por, han decidit tancar”, justifica.

L’ús de mascaretes

De fet, l’ús de les mascaretes és, per sobre de tot, el que ha provocat que la comunitat xinesa catalana hagi expressat la seva inquietud per la gestió que es fa aquí del coronavirus en comparació amb la Xina, on va començar el brot. “Voldríem que el govern espanyol digués que s’ha de portar mascareta perquè cadascú es protegeixi i eviti contagiar. Perquè si algú té el virus i no sap que està infectat, el pot passar a tothom si no porta protecció”, alerta Yeye, que manifesta que aquesta és la principal preocupació de la gent d’origen xinès a Catalunya. “El coronavirus és molt contagiós. Per això alguns prefereixen no treballar fins que la situació estigui més controlada”, explica.

Un català d’origen xinès, Jia Liang, resumeix que per a la comunitat “no és suficient” el que ha anunciat el govern fins ara. “La por que tenim no és només infectar-se un mateix, sinó passar el virus a una persona vulnerable. Si l’OMS recomana fer servir les mascaretes per tractar una persona infectada, això té alguna efectivitat”, opina. “La sensació és que la situació s’ha descontrolat una mica, tot i que no ha arribat al nivell d’Itàlia. Però ara Itàlia ja pren mesures de tancament en la línia de Wuhan, la ciutat xinesa on va començar el brot. Si aquí s’apliquen mesures similars, hi haurà més probabilitat de contenir el virus”, considera Liang.

L’advocada Kangyun Xiao, de l’Associació Catalana de Professionals d’Estrangeria, reconeix que la percepció de la comunitat xinesa és que el govern “no es pren seriosament” el coronavirus. “La Xina va prendre mesures molt dràstiques amb una conseqüència econòmica. La sensació és que aquí es viu una dicotomia entre protegir l’economia o la salut”, assegura, perquè “es continuen fent congressos i manifestacions, que són focus importants de contagi”. Per això defensa que alguns propietaris de bars i restaurants hagin decidit tancar un temps. No només això, perquè treballadors d’origen xinès que no tenen el seu negoci han deixat d’anar a treballar per prevenció, com també assegura que alguns pares prefereixen que els seus fills no vagin a classe. “Es fa per la pròpia por a ser infectat i per l’acte de responsabilitat de no contagiar ningú”, conclou Xiao.