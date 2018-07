Mor un conductor després de caure amb el cotxe al canal dret de l'Ebre a Roquetes

Els serveis d'emergències han rescatat aquest matí el cos sense vida d'un conductor que ha mort aquesta matinada passada després de caure amb el cotxe al canal dret de l'Ebre, al municipi de Roquetes. Els tècnics mantenen obert el dispositiu de recerca perquè no descarten que al vehicle accidentat hi anessin més persones.

#bomberscat, amb submarinistes del #GRAE, hem treballat des de la matinada en l'accident de trànsit d'un vehicle caigut al canal de la dreta de l'Ebre a Roquetes. Segons @transit una persona hi ha perdut la vida pic.twitter.com/SWHf9rNhRw — Bombers (@bomberscat) 14 de juliol de 2018

En l'accident mortal el turisme ha sortit de la via al camí del Lloron, per causes que ara s'estan investigant, i ha caigut al canal dret del riu. En el dispositiu hi han participat fins a nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, amb unitats subaquàtiques, i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la Policia Local de Tortosa i de Roquetes i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).