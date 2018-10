Un conductor que gairebé quintuplicava la taxa d'alcoholèmia cau en una séquia a Amposta

La policia local d'Amposta ha denunciat penalment un conductor que va precipitar-se amb el seu cotxe en una séquia de reg dijous al vespre. El motiu és que l'home gairebé quintuplicava la taxa d'alcoholèmia permesa.

El conductor és un veí de Tortosa de 52 anys que circulava sol pel camí que uneix la TV-3405 i el Poblenou del Delta en direcció al nucli d'aquesta població. Va ser en aquest trajecte que l'home va reconèixer que va perdre el control del cotxe, va sortir de la via i va caure a la séquia de la Becassina.

En arribar al lloc de l'accident, els agents de la policia local van comprovar que el conductor es trobava sota l'efecte de l'alcohol: va donar 1,12 mil·ligrams d'alcohol per litre en la prova.

Malgrat que no va patir ferides de consideració, l'home va ser traslladat a l'Hospital Comarcal d'Amposta. Els agents han instruït diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa que gairebé quintuplica la permesa i per haver estat implicat en un accident de trànsit.

Malgrat les campanyes de prevenció, encara hi ha conductors que agafen el cotxe després d'haver begut més del permès. En aquest sentit, la policia local ha anunciat que aquest cap de setmana efectuarà controls preventius d'alcoholèmia amb l'objectiu d'evitar la circulació per la xarxa viària de conductors amb risc potencial d'accident.