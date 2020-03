L'alcalde d'Igualada adverteix que es compliran "les pitjors previsions": "La situació passa de ser greu a molt greu"

Els 70.000 habitants de la conca d'Òdena ja fa una setmana que estan confinats per aturar la propagació del brot de coronavirus detectat a l'Hospital d'Igualada. Però la situació no millora: "Lamentablement es compliran les pitjors previsions i avui serà un mal dia per a la conca d'Òdena". La situació passa de ser greu a molt greu, ha avisat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ja va dir fa uns dies en una entrevista a l'ARA: "No tinc una bola de vidre, però tinc la sensació que el que ha passat a Igualada més tard o més d'hora acabarà passant al nostre país". Aquest dijous ha tornat a insistir en aquesta idea perquè el missatge d'alarma arribi a tothom: "El que passa a la conca d'Òdena és un espòiler del que passarà a Catalunya en els pròxims dies".

Per això, Castells ha reivindicat un cop més la importància de quedar-se a casa i evitar els contagis. "És més important que mai que tothom sigui conscient de l'extrema gravetat de la situació", ha afirmat, i ha censurat els "comportaments inconscients i insolidaris" d'alguns ciutadans. Ha dit que la Policia Local ha identificat 13 grups de joves que estaven al carrer en grup, així com 16 persones més, 17 establiments que estaven oberts i 15 vehicles que circulaven tot i el confinament. En total, s'han interposat sis sancions per no respectar les ordres del Govern, i ja ha avisat que ha donat instruccions per "incrementar la duresa del control". "Respecteu el confinament", ha tornat a dir.

L'alcalde també ha dit que "aquest vespre o aquest divendres" arribaran les 4.000 mascaretes que han quedat "aturades a Madrid". Segons ha dit, duraran com a màxim una setmana. Com que es preveu que aquest dijous "es compleixin les pitjors previsions" a l'Hospital, Castells ha dit que "tota ajuda de personal sanitari, tant metges com infermeria, i també material serà més necessària que mai". L'alcalde també ha demanat un "pla de contingència" per a les residències d'avis.

La centralització de mascaretes posa en risc l’estoc dels hospitals

Mesures de "contenció econòmica"

L'Ajuntament també ha anunciat algunes "mesures de contenció econòmica" que afecten sobretot les empreses: es reduirà proporcionalment als dies que han hagut de tancar les taxes d'escombraries, la taxa d'ocupació a la via pública –afecta sobretot bars i terrasses– i també les taxes dels mercats ambulants; es farà un pla de xoc a proveïdors per provar de reduir els terminis de pagament i "generar una dinàmica d'activació econòmica" des dels ajuntaments i, finalment, se suspendran temporalment les quotes dels espais cívics o escoles de música. Altres mesures que s'han pres a la conca són la posada a punt d'un hospital de campanya per si és necessari i la desinfecció dels espais més concorreguts.