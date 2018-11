La constructora de Castor "podia saber" abans de començar que el projecte no era viable

El doctor en geologia i professor de la Universitat de Barcelona (UB) Josep Giner ha afirmat aquest dilluns que Escal UGS "podia i tenia l'obligació de saber el 1995, abans de començar el projecte", que el magatzem Castor no seria viable, entre altres motius, perquè l'últim pou citat en els seus informes havia estat perforat el 1988. Així ho ha explicat en la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre el projecte Castor al Parlament.

Alfons Pérez, membre de l'Observatori del Deute en la Globalització i cofundador del grup del cas Castor –promotor de la querella contra el projecte–, ha entregat a la comissió un document inèdit que han aconseguit en els últims dies sobre la relació contractual entre el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i Escal UGS i que establia una "via de fiscalització".

Per la seva banda, el periodista i autor del llibre 'Castor: la bombolla sísmica', Jordi Marsal, ha apel·lat a la legitimitat del Parlament per intentar esclarir el que ha titllat com un dels "escàndols ambientals, econòmics i polítics" més grans de les últimes dècades a l'estat espanyol".