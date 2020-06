L'Estat suma 164 nous contagis i una mort per covid-19 les últimes 24 hores

Nou descens en el nombre de contagis registrats per covid-19. El ministeri de Salut ha comunicat aquest dissabte 332 casos nous, dels quals 164 s'han produït en les últimes 24 hores. El nombre total d'infectats arriba així fins a les 241.310 p ersones. Després que ahir es notifiqués només una mort per coronavirus a l'Estat, s'han sumat de nou una sola defunció en l'últim dia. Des de l'inici de la crisi sanitària ja han mort 27.135 persones per la malaltia a Espanya.

Dels nous casos diagnosticats, 86 s'han produït a Madrid i 12 a Aragó. Segons les dades del ministeri, a Catalunya s'han detectat 24 contagis més en l'últim dia i quatre defuncions en l'última setmana.

Cal tenir en compte que el ministeri està revisant el balanç de morts i contagiats i aquestes podrien actualitzar-se més endavant. El mateix director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va avisar dimarts que aquesta setmana podrien aflorar desenes de morts perquè algunes comunitats encara no havien aportat la informació diària.