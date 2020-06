Segon dia consecutiu sense cap mort per covid-19 a l'Estat tot i que encara s'han de validar dades

Segon dia consecutiu en què l'Estat no registra cap mort per coronavirus en les darreres 24 hores. Però aquest cop les dades no podrien ser correctes perquè algunes comunitats no han aportat la informació diària i falta validar d'altres dades, segons ha informat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en la roda de premsa diària. De fet, les dades no quadren si es té en compte que Catalunya ha notificat nou morts, tot i que ministeri i conselleria de Salut apliquen criteris diferents.

Pel que fa contagis, hi ha un repunt en les últimes 24 hores pel que fa la detecció a través de proves PCR: de 71 ahir a 137, la majoria dels quals a Madrid. La capital espanyola concentra més de la meitat (52%) d'aquests nous positius diagnosticats en les últimes 24 hores, un total de 71. Catalunya també ha sumat 17 positius i Andalusia, 12.

Des de l'inici de la crisi sanitària han mort a Espanya un total de 27.127 persones per coronavirus i 239.932 han patit la malaltia, sempre segons les dades del ministeri de Sanitat. En la darrera setmana, s'han sumat un total de 34 defuncions per covid-19 al conjunt de l'Estat. Cal tenir en compte que Sanitat està fent constantment revisions del balanç de morts i contagiats perquè hi hagi una radiografia més exacta diària i que aquesta setmana poden aflorar encara desenes de defuncions.

Simón ha destacat que, tot i que des del "punt de vista social" els morts són molt importants, ara mateix "l'objectiu prioritari són els sospitosos" de coronavirus que s'identifiquen: tant la quantitat de PCR que es fan com el temps que hi ha entre identificar els símptomes i aïllar els casos. Per això ha destacat que els 137 nous casos no trenquen la tendència actual perquè en el balanç setmanal n'hi ha 247. L'epidemiòleg ha carregat contra qui acusa el ministeri de Sanitat de no comptar bé els morts i qui compara el paper d'Espanya amb d'altres països. Segons Simón, ara mateix no pot haver-hi altre objectiu que rastrejar qualsevol cas sospitós i aïllar-lo ràpidament perquè no hi hagi un rebrot.