La contaminació, la principal preocupació ambiental dels espanyols

Un 54% dels espanyols afirmen sentir-se preocupats per la contaminació dels espais naturals segons l'ONG SEO/BirdLife. L'entitat ecologista ha arribat a aquesta conclusió arran d'una enquesta a més de 5.000 persones, desglossada en l'informe 'Actitudes frente a la basuraleza', que analitza comportaments i hàbits amb l'entorn natural.

Així, la contaminació constitueix el problema ambiental que més preocupació suscita entre els enquestats, seguida pel canvi climàtic, mencionat per un 53%. Altres aspectes destacats són l'extinció d'espècies animals i vegetals (39%), i l'esgotament dels recursos naturals (28%).

Les inquietuds varien segons el sexe, l'edat o la procedència dels ciutadans. Així, un 56% de les dones enquestades han declarat que el canvi climàtic és la seva principal preocupació, mentre que entre els homes un 56% escull la contaminació de rius, mars, pantans i muntanyes. També destaca que a les dones els preocupa més la desaparició d'espècies (un 43,4% davant un 35% dels homes) i als homes la desforestació (un 29% enfront d'un 20%).

A més, en l'estudi per edats s'observa que la preocupació per la contaminació d'espais naturals és més gran entre persones de 65 a 74 anys (61,5%), mentre que els joves de 16 a 24 anys se centren més en el canvi climàtic (56,6%).

D'altra banda, l'informe recull també el nivell d'informació que els ciutadans creuen tenir sobre les conseqüències de les escombraries en els entorns naturals. En total, un 53% dels espanyols es consideren molt o bastant informats, davant un 10% que reconeixen no estar-ho.

Aquest sondeig forma part del projecte LIBERA, creat per SEO/Birdlife en aliança amb Ecoembes per tal de conscienciar i mobilitzar la ciutadania de cara a mantenir els espais naturals lliures de fems. La iniciativa aborda el problema des de tres perspectives: el coneixement sobre els residus, la prevenció a través de l'educació i la participació per tal de revertir la situació.