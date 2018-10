Més de 30.000 persones continuen sense llum a Menorca 48 hores després de l'avaria pel temporal

Més de 30.000 usuaris continuen a hores d'ara sense llum a Menorca després de l'avaria que va causar diumenge el temporal. Ja fa 48 hores que els afectats no tenen electricitat i tot apunta que no seran les últimes, perquè la previsió és restituir el subministrament demà al migdia. En qualsevol cas, totes les mirades estan posades als ports de l'illa, on haurien d'arribar 68 grups electrògens procedents de Mallorca i Barcelona. De moment a Menorca hi han arribat equips de l'UME i alguns grups electrògens per poder millorar la situació. Aquest contingent s'afegirà als 32 grups que ja estan instal·lats en punts prioritaris, com centres de salut i geriàtrics. En alguns municipis, com Ferreries, la situació ha empitjorat i a la falta d'electricitat s'hi han afegit talls d'aigua.

540x306 Tot i que durant les pròximes hores la situació meteorològica millorarà mitja illà segueix sense llum. / DAVID ARQUIMBAU Tot i que durant les pròximes hores la situació meteorològica millorarà mitja illà segueix sense llum. / DAVID ARQUIMBAU

Mentrestant, membres de Protecció Civil i els Bombers continuen buidant d'aigua els aparcaments subterranis i baixos als municipis de Ferreries i es Mercadal, els pobles més afectats. Precisament, l'Ajuntament del Mercadal ha tancat l'accés a cala Tirant i Tramuntana per risc de desbordament del torrent. La pluja no ajuda en les tasques de restitució, però les pròximes hores oferirà una treva.

D'altra banda, l'Ajuntament de Ciutadella ha habilitat a l'oficina del servei d'atenció al ciutadà un punt de recàrrega de mòbils per garantir la comunicació, així com un microones per escalfar biberons per a nadons. A les 12 h hi haurà una reunió de coordinació per avaluar les actuacions realitzades i s'establirà un full de ruta per donar resposta a la ciutadania en les pròximes hores.