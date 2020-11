Catalunya supera els 15.000 morts per covid-19

Catalunya ha superat la xifra de 15.000 morts per covid-19 des de l'inici de la pandèmia, al març. Segons les dades del departament de Salut, a Catalunya s'han notificat 56 defuncions per coronavirus en les últimes 24 hores, cosa que eleva el total a 15.013 persones mortes per aquest virus.

D'altra banda, el departament de Salut ha notificat aquest dissabte 2.756 contagis nous de covid-19 a Catalunya confirmats amb una prova PCR o test antigènic, i eleva el total d'infectats des de l'inici de la pandèmia a 285.399.

Baixen lentament els indicadors

La taxa de contagi (Rt) continua estabilitzada: aquest dissabte ha baixat dues centèsimes (0,83), el risc de rebrot ha retrocedit 39 punts respecte a ahir (517) i la incidència acumulada a Catalunya baixa més de 29 punts, fins als 565,52.

Les hospitalitzacions baixen (hi ha 2.466 persones ingressades, 160 menys que ahir), i també baixen lleugerament els pacients a l'UCI: hi ha 583 llits de crítics ocupats per casos de covid, 2 menys que ahir. "Encara no podem dir que estem alliberant pressió assistencial a l'UCI", ha dit Marc Ramentol, secretari general de Salut, a RAC1. "Aquest cap de setmana segurament sobrepassarem el pic de pressió assistencial als llits d'hospitalització, però encara ens faltaran un dies per alliberar la pressió als llits de crítics, per això necessitem aquests dies més de restriccions", ha afegit Ramentol.

S'aixequen dues restriccions

651x366 Un centre d’estètica de Barcelona / ARA Un centre d’estètica de Barcelona / ARA

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dissabte la pròrroga de les mesures per contenir el covid-19. Com ja es va anunciar en la roda de premsa de dijous, les mesures s'allarguen fins al 23 de novembre. El canvi que s'inclou és que s'aixeca la suspensió de les activitats d'estètica, les quals es poden reemprendre, tal com indica el DOGC, "sempre que es concertin amb cita prèvia individualment" i els progressionals portin EPI. A més, es publica una altra modificació: els serveis de restauració de les àrees de servei d'autopistes i altres vies podran atendre els transportistes professionals en ruta.