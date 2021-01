El Govern prorroga fins al 7 de febrer les restriccions actuals

El Procicat ha acordat una pròrroga de dues setmanes més de les actuals mesures restrictives vigents a Catalunya per frenar els contagis per covid-19. Això vol dir que mesures com el confinament municipal, el tancament de comerços no essencials el cap de setmana o bé les limitacions horàries a la restauració seguiran com ara almenys fins al dia 7 de febrer, segons ha avançat 'Catalunya Ràdio' i ha pogut confirmar l'ARA.

La pandèmia de covid-19 està fent que augmenti la pressió hospitalària a Catalunya. Segons les dades que ha actualitzat aquest dimecres el departament de Salut, actualment hi ha 2.825 pacients amb covid-19 a planta (37 més que ahir), cosa que implica que ja s'hagi superat el pic d'ingressos que hi va haver durant la segona onada de la pandèmia als hospitals catalans. A més, els llits de crítics ocupats per pacients afectats pel virus ja han superat el llindar dels 600 (612, 22 més que ahir).

A partir dels 500 llits de crítics ocupats, Salut preveu la paralització de bona part dels quiròfans per dedicar els hospitals exclusivament al coronavirus. Però si se superen els 650, caldria ajornar intervencions quirúrgiques urgents, com l'extirpació de tumors, per absorbir la demanda del virus, una situació que afectaria greument la salut de la població general i a què s’encamina Catalunya si el degoteig de nous ingressos a crítics no s’alenteix.

De fet, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja ha avançat aquesta dada en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio. Argimon ha dit que el que "més preocupa" ara és el nombre de malalts a les UCI i ha afegit que la tendència és a frenar i "fins i tot abaixar una miqueta" el nombre d'infeccions diàries –estem en 26.000 a la setmana–. Si ara hi ha més malalts en cures intensives, ha dit, és perquè el pont de la Puríssima va arribar just quan es començava a abaixar la segona onada: "Només en un mes, tenim 300 persones més a l'UCI".

A més, Salut ha registrat 3.886 nous contagis confirmats amb PCR o test d'antígens, si bé 2.090 són de les últimes 24 hores (una dada que de ben segur que pujarà en els pròxims dies un cop s'hagin notificat tots els positius). També s'han notificat 69 morts més.

Baixen el risc de rebrot i la velocitat de contagi

Com ja va passar ahir, segueixen a la baixa el risc de rebrot i la velocitat de contagi. El risc de rebrot se situa en els 678 punts, 31 menys que ahir, i la velocitat de contagi baixa 6 centèsimes, fins a l'1,09.

Pel que fa a la campanya de vacunació, ja s'han vacunat 161.481 persones de la primera dosi (6.444 més que ahir) i 872 de la segona (478 més que ahir).