La primera infermera de l'Hospital d'Igualada amb Covid-19 demana una rectificació a la conselleria de Salut

Després que el departament de Salut hagi explicat en roda de premsa que l'origen del brot de coronavirus a Igualada va ser un dinar de 80 persones amb molts professionals de l'Hospital, la primera infermera detectada amb Covid-19 ha enviat un comunicat a l'ARA en què demana una rectificació a la conselleria de Salut: diu que ni ella ni ningú de la seva família ha estat a Itàlia, que no va acudir al dinar del 28 de febrer i defensa la seva actuació. Reproduïm el comunicat íntegrament.

"Tenint coneixença que l’origen del brot de coronavirus a Igualada, segons les fonts oficials, està relacionat amb la meva persona, em veig en l’obligació de demanar una rectificació de la informació incorrecta difosa per part de la conselleria de Salut als mitjans de comunicació.

Soc la primera infermera de l’Hospital d’Igualada que va ser detectada el dia 9 de març i que està relacionada amb el clúster familiar. Jo vaig ser contagiada per una font desconeguda, però ni jo mateixa ni ningú de la meva família hem viatjat a Itàlia, tal com s'ha difós en diferents mitjans de comunicació.

Avui, 20 de març, en una roda de premsa el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha afirmat que el brot d’Igualada havia tingut origen en un dinar el 28 de febrer en què es van contagiar diversos professionals sanitaris. S’ha especulat que jo vaig assistir a aquell dinar, però aquesta afirmació és falsa.

Pel que fa a la meva actuació com a professional sanitària, en el primer moment que vaig tenir símptomes de malaltia vaig anar al CAP. Allà no van sospitar que pogués tenir Covid-19 ni se'm va fer cap prova en aquell moment. Al CAP em van donar la baixa i no vaig tornar a treballar fins que no vaig tenir l'alta mèdica.

Crec que en tot moment vaig actuar correctament i no crec correctes les difamacions que circulen sobre alguna actuació imprudent per la meva part. També aprofito per donar ànims al personal sanitari i agrair la seva feina".