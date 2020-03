Barcelona habilitarà quatre poliesportius com a hospitals de campanya

L'Ajuntament de Barcelona mou fitxa per evitar que l'increment d'infectats per coronavirus generi situacions de col·lapse als centres sanitaris. Segons ha explicat aquest dimecres l'alcaldessa, Ada Colau, a TV3, el consistori treballa en la construcció de quatre hospitals de campanya a prop dels grans centres hospitalaris. Tal com ha explicat El Periódico i han confirmat a l'ARA fonts municipals, de moment s'habilitaran quatre poliesportius a prop de la Vall d'Hebron, el Clínic, Sant Pau i l'Hospital del Mar.

"S’estan fent, fa dies que treballem en aquests hospitals de campanya", ha dit Colau. Els treballs s'impulsen en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona, format per l'Ajuntament i la Generalitat, i segons l'alcaldessa es col·labora amb Metges sense Fronteres, una ONG acostumada a treballar en situacions d'emergència amb pocs recursos. L'objectiu, segons fonts municipals, és precisament "anticipar-se" a situacions de "col·lapse" de cara a les pròximes setmanes.

La informació publicada a El Periódico i confirmada per fonts municipals assenyala que l'hospital de campaña de la Vall d'Hebron s'intal·larà al CEM (centre esportiu municipal) Olímpic Vall d'Hebron; el de Sant Pau, al CEM Guinardó, i el de l'Hospital del Mar, al CEM Mar Bella o Claror Marítim. En el cas del Clínic, encara s'estaria buscant un espai. No ha transcendit, de moment, quants pacients es podrà atendre en cada pavelló, si bé des de l'Ajuntament expliquen que serà el consistori qui prepararà els equipaments amb els llits que siguin necessaris.

Fonts del departament de Salut confirmen que s'està treballant per ampliar els hospitals amb noves plantes d'hospitalització a l'exterior dels centres. Una ampliació, destaquen, que es farà sota el criteri dels centres hospitalaris i de Salut, al marge que l'Ajuntament hi ajudi amb els espais municipals de què disposa. De moment, expliquen les mateixes fonts, només s'ha començat a treballar en aquest sentit a Barcelona.