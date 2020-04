Videotrucades amb el metge de família i control del covid-19 en línia: la digitalització del sistema de Salut s'accelera

Tenir el metge de capçalera a un clic. Aquesta possibilitat que fa uns mesos semblava remota serà una realitat a Catalunya. El CatSalut ha desenvolupat un nou sistema perquè algunes de les consultes programades que tenien els pacients aquests dies amb el metge de capçalera es puguin mantenir, a través d'una videoconferència. L'apli Stop Covid-19 i les videoconferències amb pacients són la punta de llança d'una transformació que des del Govern esperen que sigui profunda.

"Vam fer l'aplicació en 48 hores", explica al diari ARA Pol Pérez Sust, director de l'Àrea de Sistemes d'Informació del Servei Català de la Salut (CatSalut). Un cop a dins (l'han visitat més de 800.000 usuaris únics en un total d'1.900.000 tests), l'explicació dels símptomes dels usuaris permeten classificar-los en quatre grups. Els 0 no presenten cap símptoma i, per tant, no requereixen seguiment. Els pacients 1 són els que tenen símptomes més greus combinats amb patologies prèvies i els 2 són els que tenen aquests símptomes però sense patologies. A aquests últims, el CatSalut els truca per reavaluar-los, activar el seguiment d'atenció primària i, si cal, en alguns casos, enviar-los una ambulància a casa, malgrat que la majoria acaben en posició de menys gravetat, explica el responsable de sistemes. Els grups 3 i 4 són els pacients amb simptomatologia lleu, als quals es deriva a atenció primària i es controla amb trucades.

Sobre el terreny, els metges i infermers, així com els hospitals i les seves ampliacions a hotels i centres de campanya, també han hagut de rebre un important reforç digital. "Hem repartit 2.000 portàtils i més de 1.000 mòbils als hospitals i pavellons", explica Pérez Sust sobre un equipament clau per accedir als historials mèdics i informatitzar els tractaments en les ampliacions dels serveis d'emergència. "A més, s'ha hagut de desplegar tota la xarxa digital interna de les noves instal·lacions", afegeix.

S'han posat en marxa les connexions perquè els metges puguin treballar a distància, accedir des d'un escriptori virtual a tota les eines digitals que ja feia servir i també a l'historial clínic dels pacients. Això tampoc ha sigut fàcil, perquè fins ara el sistema de cada hospital de la xarxa pública era autònom i no estava lligat entre si, cosa que sí que passa amb els CAP, per exemple. A més d'enllaçar els 27 hospitals també ha calgut comprar llicències per a tots els metges que han de fer un ús remot de les noves plataformes.

La transformació digital ja s'estava gestant en l'àmbit de la Salut, però l'impacte de la pandèmia del coronavirus l'ha accelerat. Per la lluita contra el coronavirus, però també per la necessitat d'evitar les atencions presencials si no són estrictament necessàries. En aquest sentit, l'últim mes s'ha engegat un sistema perquè els usuaris puguin donar-se d'alta al sistema La Meva Salut des de casa i puguin fer en línia més tràmits, com recollir una alta o una baixa mèdica i accedir o veure resultats de proves. El pla de salut també es pot consultar en aquesta plataforma i imprimir-lo. Les receptes mèdiques s'han prorrogat per evitar consultes innecessàries.

"Hem hagut de dotar de webcams els CAP, perquè no tots en tenien", explica Pérez Sust sobre un sistema, el de videotrucades amb el metge de primària des del CAP, que s'ha potenciat durant la crisi a nivells inesperats, "un impuls" d'un mètode que pot ser útil en alguns casos. Una comunicació per mails encriptats i trucades a iniciativa del metge quan ho veu necessari han ajudat també a controlar l'evolució de pacients amb malalties no relacionades amb el virus.

Divendres, a més, va entrar en funcionament un bot de WhatsApp, un servei que permet rebre gratuïtament a través d'aquest sistema de missatgeria informació "oficial i veraç" sobre la pandèmia. Per connectar-s'hi cal entrar a la web https://gen.cat/whatsapp o afegir el número +34681012012 als contactes del mòbil i començar un xat amb la paraula Hola.