El Govern tanca bars i restaurants i limita al 30% l'accés als comerços

"Les properes setmanes hem de sacrificar l'activitat social per garantir la salut", va avisar dilluns el president substitut de la Generalitat, Pere Aragonès. I seguint aquesta premissa, dos dies després el Govern ha tirat pel dret i aquest dimecres ha acordat el tancament dels bars i restaurants fins a finals de mes. Però no només ha endurit les restriccions a la restauració i l'hostaleria: les noves mesures afecten el comerç, tant local com a les grans superfícies, l'àmbit esportiu i cultural, i la celebració d'esdeveniments com congressos, que queden suspesos durant quinze dies.

El Procicat ha acordat aquestes mesures després de reunir-se amb representants dels sectors afectats i el pla entrarà en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La resolució impedeix el consum a l'interior dels locals i les terrasses i únicament n'habilita el servei de recollida de menjars o begudes. Es tracta d'una limitació quasi idèntica a la que es va desplegar a l'anomenada fase 0 de la desescalada, la més incipient i restrictiva en la majoria d'àmbits socials.

L 'executiu també imposa aforaments del 30% als comerços, independentment de la seva superfície, i als mercats ambulants, segons avança l'ACN. També es tanquen les sales de jocs, bingos i casinos, i se suspenen els congressos, les fires i les convencions previstes a l'octubre. A més, els teatres i els cinemes hauran de reduir a la meitat el seu aforament, per sota del 70% que tenen permès ara mateix.

Les restriccions -que en el cas dels bars ja s'aplica a altres països europeus com França- busca reduir a mínims la interacció social, ja que l'executiu atribueix l'augment descontrolat dels contagis al relaxament de la població. L'objectiu és frenar l'avanç del virus i esquivar una intervenció de l'Estat com la que es va desplegar la setmana passada a la Comunitat de Madrid. Però el Govern va més enllà: assegura que vol evitar a qualsevol preu mesures més dràstiques com el confinament domiciliari de la població. Actualment, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) vigila i estudia un total de 1.316 brots actius. A mitjans de setembre n'hi havia 911.

Les restriccions al sector de la restauració s'han presentat aquest dimecres al matí als diferents gremis i federacions del país, els quals van assabentar-se de les intencions de la Generalitat per la premsa i ja avisaven abans de la trobada que recorreran la resolució per "assenyalament injust". Consideren que les mesures són "desproporcionades i arbitràries" i no aturen el problema d'arrel.