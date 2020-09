Madrid demana ara un "alto el foc polític" en la gestió del covid-19

Continua la tensió per la gestió del covid-19 a la Comunitat de Madrid, on els indicadors de la pandèmia estan disparats. Després d'acabar el dissabte amb el trencament de l'espai de cooperació entre el ministeri de Sanitat i el govern regional –amb la dimissió de qui n'havia de ser portaveu–, el vicepresident de la Comunitat, Ignacio Aguado, ha demanat ara un "alto el foc polític". "És urgent", ha dit en un tuit. Aguado ha explicat que ha parlat amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, per traslladar-los "la necessitat de continuar amb les reunions" entre les dues administracions.

He hablado con los ministros Illa y Darias y les he trasladado la necesidad de continuar las reuniones entre gobierno autonómico y nacional. Urge un alto el fuego político.



Los madrileños merecen que acordemos conjuntamente las medidas para proteger su salud. Estemos a la altura — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 27, 2020

Al cap d'una estona, Illa també ha confirmat que ha mantingut contactes amb el govern regional però, com va fer aquest dissabte, ha reiterat: "Des de la màxima lleialtat institucional, els hem emplaçat a revisar les mesures anunciades i a seguir les recomanacions dels científics i sanitaris". El ministre no ha volgut anar més enllà en el seu tuit, després que Aguado hagi reclamat que els madrilenys "mereixen" que s'acordin conjuntament les mesures per protegir la seva salut. "Estiguem a l'altura", ha dit.

Hemos mantenido comunicaciones con la Comunidad de Madrid. Desde la máxima lealtad institucional, les hemos emplazado a revisar las medidas anunciadas y a seguir las recomendaciones de los científicos y sanitarios — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) September 27, 2020

El principal punt de discrepància entre les dues administracions és el confinament de la ciutat de Madrid. El govern espanyol ha demanat que s'estenguin les restriccions de mobilitat a tota la capital espanyola i es tanqui així Madrid, com també aquells altres municipis de la Comunitat que tinguin una incidència superior del covid-19. En canvi, el govern regional considera que la situació no és la mateixa a tota la capital i que només s'ha d'actuar a les zones on el risc és pitjor.

Illa va defensar aquest dissabte que el ministeri manté "la mateixa actitud" amb totes les comunitats autònomes, en relació amb la condició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, d'acceptar més restriccions a Madrid si s'aplicaven també a qualsevol població de l'Estat en condicions similars. El ministre hi afegia que Madrid afronta un "risc seriós" per a la salut dels ciutadans i que té "pressió hospitalària", a diferència d'altres indrets. També va descartar per ara la intervenció del govern espanyol en la gestió de la pandèmia a la Comunitat, tot i que va admetre: "Ens preocupa molt. S'ha d'actuar amb determinació per agafar el control".