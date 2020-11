Els Mossos posaran més antiavalots en les protestes d'aquesta setmana

Quan fa una setmana els carrers d'Itàlia van esclatar contra el toc de queda i les restriccions anticovid, els Mossos d'Esquadra ja van plantejar si aquest fenomen es podia traslladar a Catalunya. No van detectar "cap incident prou remarcable" fins que divendres al vespre es van trobar enmig d'una batalla campal, per a la qual no estaven preparats, al centre de Barcelona. Una concentració a la plaça Sant Jaume contra el Govern per les mesures imposades per la pandèmia va reunir grups d'extrema dreta, aficionats de futbol radicals, altres col·lectius extremistes i persones que van aprofitar els aldarulls per saquejar dues botigues. La violència va agafar desprevinguts els Mossos i el cap del cos, el comissari en cap Eduard Sallent, ja ha anunciat que posaran més antiavalots en les protestes d'aquesta setmana.

Segons la policia, aquest cap de setmana s'han produït almenys quatre mobilitzacions destacables. La de divendres a Barcelona, la de dissabte a la mateixa ciutat que va acabar amb els vidres de l'Ajuntament trencats, una a Igualada amb quatre detinguts per desordres públics i una altra a Vilafranca del Penedès, on 150 persones es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament. Els aldarulls de divendres a Barcelona, que s'han repetit a unes altres capitals de l'estat espanyol, han posat en alerta la Comissaria General d'Informació dels Mossos, que està pendent de les convocatòries dels pròxims dies. De moment n'hi ha una de prevista aquest dijous a la plaça Urquinaona de Barcelona i dues més, que "no s'han acabat de concretar", de cara a divendres i dissabte per protestar contra les restriccions anticovid.

Sallent ha assegurat que en fan "seguiment" però ha deixat clar que, després dels aldarulls dels últims dies, ara els dispositius d'ordre públic dels Mossos seran "amb més efectius". El cap de la policia ha explicat que divendres a Barcelona, sota "l'empara" d'una manifestació per les mesures de la pandèmia, "van aparèixer diferents grups d'ideologia no coincident o fins i tot contrària" que van causar desordres. Es van detenir quinze persones que tenen tant nacionalitats –espanyola, marroquina, italiana i croata– com motivacions diverses, segons Sallent. Dissabte es van tornar a detectar persones dels grups radicals del dia anterior que "es van neutralitzar" amb els filtres i les identificacions que els agents van fer al voltant de la convocatòria. "Això va permetre que els incidents fossin menors", ha defensat.

1.864 multes per incompliments

Al marge de les mobilitzacions, Sallent ha dit que aquest cap de setmana els agents han fet 4.072 identificacions per les mesures anticovid: 3.131 a persones i 941 a vehicles, la majoria entre dissabte i diumenge. Els Mossos han posat 1.864 denúncies, més de la meitat per saltar-se el toc de queda o la prohibició de circular fora del municipi on es resideix, i el 25% per no portar mascareta o reunir-se en grups de més de sis persones. També han tancat dotze locals, com establiments on no hi podia haver persones o una festa de 25 persones en un casa d'alt nivell per la qual s'havia cobrat entrada i s'hi consumia alcohol. Malgrat això, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha agraït al gruix de la ciutadania que segueixi les restriccions i ha afegit que la majoria dels incompliments són per desconeixement, excepte una part "que ho fan de manera voluntària".

Sàmper ha exemplificat el seguiment amb les dades de mobilitat. Després que el Govern anunciés el tancament perimetral durant el cap de setmana, el trànsit va augmentar dijous un 12,8% als peatges de Mollet, Vallcarca i Vilassar i un 23,2% als de la Roca i Martorell respecte a un dia equivalent del 2019. En canvi, quan ja no es podia sortir del municipi on es viu, va caure: entre un 40% i un 46% divendres, entre un 73% i un 83% dissabte i entre un 70% i un 84% diumenge. El trànsit que quedava s'atribueix als serveis essencials o casos justificats. Les dades d'aquest dilluns encara no estan tancades, tot i que d'entrada apunten a un descens de més d'un 8%. Per tant, com que l'increment en la sortida de dijous a la tarda no s'ha reflectit en el retorn, Sàmper ha admès que estudien si algunes famílies s'han quedat a les segones residències.