Pluja de crítiques a Salut i Educació per l'automostreig als instituts

Ni sindicats, ni famílies ni col·lectius sanitaris: ningú no veu amb bons ulls el kit d'automostres perquè siguin els mateixos alumnes d'ESO qui es facin l'extracció per a la PCR sota supervisió dels docents. El departament d'Educació té previst iniciar la setmana que ve la formació del professorat perquè guiïn els adolescents en la realització d'aquest cribatge en cas que es doni un positiu en el grup bombolla, i la consellera de Salut, Alba Vergés, n'ha defensat aquest dijous l'estratègia. "Per poder gestionar millor aquesta epidèmia i no haver de destinar grans recursos d'unitats senceres de primària que es desplacin als instituts, crec que tothom ha de col·laborar. I crec que ho podem fer bé", ha afirmat.

El plantejament no convenç els sindicats, que han fet una crida a desobeir el pla. USTEC-STEs ha demanat als centres que es neguin a supervisar les proves, que consideren "invasives" i sobre les quals no tenen formació, i la CGT també crida a rebutjar-lo perquè són "funcions que no pertoquen als docents". Crítiques que comparteixen des del Sindicat de Professors de Secundària (ASPEPC) i CCOO. "Hi ha indignació i saturació als centres", alerten des de Comissions.

Les organitzacions sindicals asseguren que el departament els ha fet "xantatge": "Si no ho fem nosaltres, hauran de tancar les escoles", ha expressat el portaveu adjunt de la USTEC, Xavier Díaz. Totes les organitzacions sindicals demanen al Govern que contracti el personal sanitari que faci falta o recorri a auxiliars o graduats de FP de l'àmbit sanitari per fer aquestes proves, perquè els docents ja estan assumint més tasques de les que els pertoquen i perquè es podrien produir "lesions" durant la presa de les mostres, atès que no tots els alumnes tenen possibilitats de fer-se-les.

La consellera ha considerat que els adolescents no són infants i són capaços de fer-se l'extracció perquè no és una PCR nasofaríngia, sinó nasal. En roda de premsa aquest dijous, Vergés ha demanat als sindicats "una mica de calma abans de sortir a expressar-se d'aquesta manera" i ha assegurat que oferiran als docents "tota la formació" necessària perquè "mantenir els centres escolars oberts és una prioritat". "Es resoldran tots els dubtes que calgui i posarem la formació que sigui necessària. I si hem d’esperar uns dies, ho farem", ha insistit.

Famílies i sanitaris, en contra

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (AFFAC) ha rebutjat que els alumnes d'ESO i postobligatòria s'hagin de fer les proves sota la supervisió de professors i ha denunciat que moltes famílies han manifestat la seva preocupació i inquietud per la mesura. "Educació trasllada un cop més la responsabilitat als centres educatius, que ja estan absolutament desbordats i tensionats per la pandèmia", ha afirmat en declaracions a Efe la directora de l'AFFAC, Lidón Gasull.

Però les crítiques també arriben des del flanc sanitari. L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) creu que la idea que els alumnes es facin ells mateixos la prova no seria un problema sempre que les infermeres referents del programa Salut i Escola supervisessin l'extracció, i no els docents com marca el protocol. En un comunicat, l'associació ha assenyalat que la infermera referent és l'única que garanteix "la correcta generació de les peticions d'autopresa per part de l'institut, alhora que podrà respondre dubtes tant de l'alumnat com del professorat i, finalment, garantirà la custòdia de les mostres fins al laboratori".

En aquest sentit, el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) ha denunciat que l'administració estigui donant "pals de cec" i ha qualificat la gestió sanitària de "caos": han retret al Govern que hagin optat per "delegar" ara les funcions sanitàries als adolescents i els seus docents en comptes de prendre altres mesures clau, com el reforç de l'atenció primària i contractar els rastrejadors necessaris quan tocava.

També des de l 'Associació Espanyola de Tècnics de Laboratori han expressat la seva "incredulitat i sorpresa" per l'anunci del Govern i han reclamat que es reverteixi el pla. Alerten que l'automostreig pot comportar "uns riscos inassumibles i de conseqüències imprevisibles" per la falta de capacitació dels alumnes i els docents. Una incompetència que pot provocar falsos negatius "per la deficient tècnica en la presa de mostra", així com risc de contaminació i un deficient tractament del material biodegradable generat. Si la qüestió és alliberar el personal d'infermeria per a l'atenció directa als pacients, han reivindicat, els tècnics de laboratori són "els professionals qualificats per a la realització d'aquests tests".