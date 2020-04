El TSJC vol saber si hi ha mossos aïllats que es reincorporen sense test i insta a fer-ne als funcionaris de presons

Nou requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al departament d'Interior relacionat amb la protecció dels Mossos d'Esquadra davant del covid-19. L'alt tribunal ja ha instat al Govern a proporcionar equips de protecció a tots els agents i a realitzar-los tests per comprovar si s'han contagiat de covid-19. Ara insta a la conselleria liderada per Miquel Buch a aclarir si hi ha agents del cos que estaven aïllats pel virus i que s'estan reincorporant sense que els hagin realitzat el text. El TSJC ha donat 48 hores al departament perquè respongui.

La providència del tribunal insta el Govern a aclarir si s'està donant resposta a la demanda presentada pel sindicat USPAC sobre les mesures de protecció als Mossos i la realització de tests de manera "urgent" als agents, que es va ampliar fa pocs dies a instància d'una nova demanda presentada pels sindicats SPC, CATME i SME.

Paral·lelament, la sala social de l'alt tribunal ha ordenat aquest dimecres a la conselleria de Justícia que proporcioni de manera "urgent" equips de protecció al personal dels centres penitenciaris catalans i que els faciliti l'accés "massiu" a tests de covid-19. La sala social del tribunal ha acceptat les mesures cautelars que demanava el sindicat CONC-CCOO.

El departament de Justícia ja havia proporcionat equips de protecció als funcionaris però la mateixa conselleria admetia que part del material havia superat la seva vida útil i que es revisaria per garantir-ne la utilitat. El TSJC també ordena al Govern que aquests productes siguin substituïts per d'altres que estiguin vigents i que es desinfectin periòdicament els llocs de treball.

Segons l'últim balanç de la conselleria de Justícia, fins al 6 d'abril 34 funcionaris de presons han donat positiu per covid-19 i hi ha altres casos en estudi. Entre els interns de les presons catalanes s'han detectat una vintena de positius, tres dels quals ja han sigut donats d'alta. Una quinzena de reclusos continuen ingressats a l'hospital penitenciari de Terrassa. Preventivament s'han confinat dos mòduls i la infermeria de Brians 1, dos mòduls de Quatre Camins i la unitat de salut mental de Brians 2. Hi ha 31 casos més en estudi.

Les mesures cautelars dictades pel TSJC en aquest cas no són d'aplicació immediata. Perquè tirin endavant, el sindicat haurà de formalitzar en un màxim de 20 dies la demanda contra el departament de Justícia, que a la vegada tindrà aquest mateix termini per recórrer.

Equips de protecció per a ambulàncies i personal sanitari

Fins ara el TSJC ha ordenat també a la conselleria de Salut i altres entitats del sector de dotar de material de protecció el personal sanitari (la demanda del sindicat Metges de Catalunya va ser la primera que el TSJC va acceptar tirar endavant) i el personal de les ambulàncies que fan transports urgents i no urgents.