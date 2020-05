L'Ajuntament de Barcelona alerta d'una crisi de salut mental "sense precedents"

Ara que l'emergència sanitària comença a remetre, l'Ajuntament de Barcelona fa una crida a posar el focus en les ferides que ha obert la crisi del coronavirus en la salut mental, ja sigui per problemes associats al confinament o pels dols que no s'han pogut tancar o l'angoixa generada durant totes aquestes setmanes. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha assegurat que alhora que la crisi social econòmica, també n'hi una de salut mental "sense precedents", i que és "molt important" poder-la acompanyar.

El consistori havia posat en servei fins ara un telèfon gratuït d'atenció psicològica i avui ha anunciat un pla de xot dotat amb 1,5 milions d'euros, que estarà especialment enfocat a infants i adolescents, cuidadors que han tingut una sobrecàrrega extrema, persones grans que han vist incrementat el seu aïllament i als ciutadans que ja tenien algun problema de salut mental. E s preveuen línies específiques per abordar l'acompanyament al dol, la prevenció del suïcidi, el suport expert a professionals de l'àmbit comunitari de les zones amb especials dificultats per fer prevenció i programes per protegir la salut mental de la ciutadania. El pressupost del pla se suma als 640.000 euros que ja estaven pressupostats per accions concretes amb entitats en el marc de l'atenció mental fins a finals d'any.

La regidora ha remarcat que durant aquestes setmanes les rutines han canviat i hi ha hagut més aïllament i més abús de pantalles, i que hi ha moltes situacions que encara no han aflorat i a les quals caldrà estar atents quan es vagi superant "la falsa calma" actual. Tarafa ha demanat implicació a la resta d'administracions per donar forma a grans pactes de país i d'estat per atendre la crisi de salut mental que ja s'intueix.

Un dels punts que s'inclou dins d'aquest pla extraordinari és la posada en marxa d'un centre d'activitats online d'aprenentatge perquè qui ho requereixi sàpiga on trobar eines que el puguin ajudar i també grups de suport com els que ja s'han activat en ciutats com Londres i Nova York. També es donarà més suport a les entitats que treballen en la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental i es promourà un telèfon d'atenció a infants i les seves famílies o a professionals que hi tenen tracte.

Tarafa ha remarcat que segons l'enquesta que fa el consistori un 48,9% dels ciutadans asseguren que el confinament ha sigut dur o molt dur i apunta que la situació s'ha acarnissat amb els més vulnerables, perquè no és el mateix tancar-se en una casa amb terrassa i totes les necessitats cobertes que fer-ho en una habitació per a tota una família. La situació també està sent especialment complicada per les persones amb patologies prèvies.

"El confinament no és patològic però en diferents condicions hi ha més risc de patologitzar", ha resumit el director d'Atenció Comunitària i Programes Especials del Parc Salut Mar, Luís Miguel Martín, que ha assegurat que normalment el patró social es reprodueix en salut mental. El president del Fòrum de Salut Mental, Enric Arqués, ha insistit que la crisi de salut mental i addiccions que arriba és "rellevant" i que no se li pot donar la mateixa resposta que el 2008, quan es van "invisibilitzar" les dificultats de salut mental. "Necessitem respostes excepcionals", ha emfatitzat la regidora de Salut, que ha assegurat que el tema de la salut mental serà "clau" en els pròxims mesos.