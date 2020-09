Vergès veu amb preocupació l'increment de covid-19 a Madrid i demana reduir la mobilitat amb la capital espanyola

La consellera de Salut, Alba Vergés, veu la situació de Madrid respecte de l'increment del covid-19 "molt complexa" i considera que la millor manera en què l'executiu madrileny podria afrontar aquesta situació és "anticipant-se el màxim" prenent mesures de contenció quan detectin un increment a una zona concreta.

En una entrevista al 'Via Lliure' de RAC, la consellera ha admès que la situació concreta de la capital espanyola els "preocupa" perquè Catalunya i Madrid estan molt "connectades" i, en aquest sentit, ha fet una crida a reduir la mobilitat entre les dues comunitats, alhora que ha instat el govern espanyol a emetre "missatges" en aquesta línia, tot i que ha evitat afirmar si l'executiu de Pedro Sánchez hauria de prendre mesures concretes.

Restriccions fins al Nadal

Preguntada per la situació de Catalunya i com preveuen que evolució el virus a casa nostra, Vergés ha admès que no preveuen que en els pròxims mesos la situació epidemiològica millori substancialment, alhora que ha afirmat que és "probable" que les limitacions de les reunions socials encara estiguin en vigor per Nadal. Ahir va entrar en vigor a Catalunya la restricció de reunions a un màxim de sis persones, tan en l'àmbit públic com el privat.

Vergés també ha valorat positivament el resultat que estan donant les proves massives per detectar asimptomàtics de covid-19 a través del cribatges amb PCRs, però ha recordat que "no serveix de res fer proves si després no s'ajuda a fer les quarantenes"; en aquest sentit ha fet una crida a "ajudar-nos tots com a societat" i, com a exemple, ha instat a fer teletreball sempre que es pugui per facilitar les coses pels que no es poden confinar per motius laborals o d'altra índole, ha remarcat.