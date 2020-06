Cap mort en 24 hores a l'Estat per coronavirus i 48 positius per PCR, la xifra més baixa des del 5 de març

Després de tres dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a l'Estat, el ministeri de Sanitat informa aquest dilluns que no ha registrat cap difunt per la pandèmia en les últimes 24 hores, i que els positius per PCR cauen a més de la meitat: si ahir diumenge s'havien diagnosticat un total de 102 casos, aquest dilluns el ministeri informa de 48 positius, la xifra més baixa des del 5 de març. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha destacat que molts d'aquests positius, gairebé un terç, ja són casos lleus o asimptomàtics deguts a proves que es fan a sanitaris en hospitals i residències. Tot i la baixada de casos positius, al llarg de la setmana el nombre de casos és similar: 247.

Pel que fa al balanç setmanal, el ministeri xifra 56 morts, i continua sense actualitzar la sèrie històrica de morts, congelada a falta de validar dades autonòmiques. De moment es manté en 27.136 persones positives, mentre que ja hi ha 241.717 contagiats per covid-19. Simón ha rebatut les crítiques de falta de transparència amb els morts i ha emfatitzat que la informació serà molt més clara quan hi hagi una relació història dels casos. Sí que ha admès que l'OMS ha introduït recentment un nou criteri per tenir en compte els morts relacionats amb el coronavirus, és a dir, que no siguin només per PCR, cosa que portaria Espanya a incrementar la quantitat de difunts. Però el ministeri de Sanitat no seria partidari d'haver de tornar a canviar els criteris de la sèrie històrica perquè no permetria una comparació per països.

La posició de Barcelona per passar a la fase 3 és "bona"

Sobre la possibilitat que Barcelona i les àrees metropolitanes passin dilluns vinent a la fase 3 –que la Generalitat de moment ha descartat–, Simón ha dit que la posició és "bona" i "favorable", però ha recordat el diferencial tant de la capital catalana com de la madrilenya com a "nexes" d'unió entre territoris i el que poden suposar per la difusió del virus. Creu que això s'haurà de tenir en compte pel que fa el pas de fase. Tot i que Salut s'ho estava plantejant, la consellera Alba Vergés va dir diumenge que s'inclinaven per no demanar-ho encara per a dilluns vinent. En el mateix sentit s'ha expressat aquest dilluns la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, tot i que poques hores abans el seu conseller defensava el canvi de fase, que ja els permetria tenir competències sobre la desescalada excepte en la mobilitat entre comunitats, que no es recuperarà fins que s'acabi l'estat d'alarma el 21 de juny.

De 62 a 52 anys de mitjana d'edat en els casos positius

Aquest dilluns el ministeri de Sanitat ha mostrat dades per rebatre les informacions que diuen que la virulència del virus és menor. A parer de Simón, no es tracta d'una mutació del covid-19 –a falta de tenir informació fiable– sinó del fet que cada cop es diagnostiquen casos més lleus. En aquest punt, el doctor ha mostrat una sèrie de gràfics i ha assenyalat que abans de l'11 de maig la mitjana d'edat de les persones contagiades era d'entre 61 i 62 anys, mentre que després d'aquella data és de 52.

També ha mostrat un gràfic en què es veia l'ocupació hospitalària en el pitjor moment de la pandèmia, en què els casos de coronavirus ocupaven fins a un 50% dels centres sanitaris d'arreu de l'Estat. Actualment, segons ha dit, l'ocupació del percentatge de llits està al voltant del 3-4%. Pel que fa els llits d'UCI, es va arribar a acaparar gairebé tot el sistema i ara s'ha pogut desescalar fins a recuperar l'espai habitual. "Això ens posa en una situació molt bona per respondre a rebrots, sumat a una evolució de l'epidèmia molt favorable", ha resumit.